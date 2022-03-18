УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

По оккупантам ударят еще и магнитные бури: сколько продлится удар

18 марта 2022, 16:29

Прогноз обещает, что магнитные бури в марте 2022 не превышают по силе удара 4 баллов – но и этого хватит, чтобы разболелась голова.

Магнитные бури 19-22 марта 2022 - как пережить метеоудар
Магнитные бури 19-22 марта 2022 - как пережить метеоудар / Коллаж Главреда

Война в Украине не отменяет проблемы с космической погодой. Магнитная буря с 19 марта 2022 года растянется на несколько дней. Пик ее выпал на 20-21 марта, когда сила удара зафиксируется на отметке в 4 балла.

Что такое магнитные бури

Простыми словами это явление можно описать как реакцию магнитного поля нашей Земли на вспышки на Солнце. Светило выбрасывает в космос поток сильно заряженных частиц. Через день, максимум пару дней те достигают нашей планеты – и магнитное поле реагирует на их вторжение сбоями в системах связи.

Человек тоже реагирует на внезапное изменение привычной среды. Поэтому из-за магнитной бури часто появляются:

  • боли в сердце, суставах,
  • люди жалуются на головную боль,
  • плохо засыпают, им снятся кошмары и пр.

Когда магнитные бури в марте 2022

Буря начнется поздно вечером 19 марта. И вся ночь с субботы на воскресенье будет неспокойной.

20 марта магнитная буря, по данным NASA, выйдет на пик в 4 балла, планетарный индекс Земли подскочит втрое – до 15 (при норме в 5).

21 марта магнитная буря не усилится, оставшись на отметке 4 балла – но у организма уже останется меньше ресурсов на борьбу с ней. В это время стоит максимально отдыхать и меньше волноваться, следить за питанием и водным балансом.

Закончится магнитная буря 22 марта: колебания упадут до 3 баллов, а потом и вовсе вернутся в норму.

Как защититься от магнитных бурь

Тут поможет:

  1. Свежий воздух: прогулки, проветривание помещений.
  2. Чистая вода: стоит пить как можно больше жидкости – а кофеин (в том числе тот, что содержится в крепком черном чае) и алкоголь максимально ограничить.
  3. Умеренные физические нагрузки: прогулки, йога, разминка по утрам, растяжка.
  4. Контрастный душ – особенно перед сном.
  5. Нормальный сон – минимум семь часов.

Когда следующая магнитная буря

Небольшие возмущения ожидаются еще 26-27 марта. Но по-настоящему сильный удар будет с 31 марта по 3 апреля. На пике – 1 и 2 апреля 2022 – он выйдет на уровень красной угрозы в пять баллов.

Читайте также:

Автор: Диана Бель
viber
здоровье магнитная буря магнитные бури когда будут магнитные бури Календарь магнитных бурь
Реклама
Популярное
Мощный взрыв и пожар в Киеве: оккупанты запустили ракету в жилой домМощный взрыв и пожар в Киеве: оккупанты запустили ракету в жилой дом Сколько еще будет война: астролог составила гороскоп для Украины и назвала дату обостренияСколько еще будет война: астролог составила гороскоп для Украины и назвала дату обострения Когда закончится война в Украине: российский социолог рассказал, что остановит ПутинаКогда закончится война в Украине: российский социолог рассказал, что остановит Путина "Жена постоянно рыдала": СМИ раскрыли детали личной жизни президента-диктатора Путина"Жена постоянно рыдала": СМИ раскрыли детали личной жизни президента-диктатора Путина Украина не вступит в НАТО: надо рассчитывать на себя и страны-партнеры – ЗеленскийУкраина не вступит в НАТО: надо рассчитывать на себя и страны-партнеры – Зеленский

Последние новости

17:41

Тупик Путина: почему война в Украине стала фатальной ошибкой России

17:34

"Отправили за русским кораблем": украинская фигуристка Шаботова поддержала "спецоперацию в Украине"Видео

17:32

"Фабрика орков": в Сети высмеяли поставки груза 200 из РФ в УкраинуВидео

17:22

США призвали Китай повлиять на Путина, чтобы остановить войну в Украине

17:20

Путин вышел из бункера в пуховике за 400 тысяч гривенВидео

Реклама
17:17

Российские генералы едут на фронт спасать провальное вторжение и погибают от рук ВСУ - Business Insider

17:09

В Запорожье заработала научная группа по изготовлению новых бронежилетов

17:06

Гороскоп на завтра, 19 марта 2022: Ракам – деньги, Весам – опасные авантюры

16:50

Оккупанты на Харьковщине организуют съемку фейков – областная администрация

16:29

По оккупантам ударят еще и магнитные бури: сколько продлится ударВидео

16:19

РФ уничтожает все, чего достигла и возвращается в лихие 90-е - ЗеленскийВидео

16:13

В России оконфузились во время выступления Путина на полном стадионе в ЛужникахВидео

16:06

Кулеба ответил на угрозы Лаврова уничтожать конвои с оружием для Украины

15:48

В апреле киевляне смогут возвращаться домой: в ОП дали прогноз по окончанию войныВидео

15:38

РФ сокращает бюджет и сворачивает финансирование проектов: как санкции разрушают экономику РоссииВидео

15:22

Приметы на 19 марта: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

15:18

Врага отбросили от Киева на 70 км: в ВСУ рассказали о провале плана окруженияВидео

15:07

У России в режиме "банкрот" нет возможностей для выживаниямнение

14:55

6-летний мальчик отдал ВСУ квадрокоптер, полученный в подарок на день рождения

14:46

"Ротация орков на тот свет": ВСУ уничтожили две батареи РФ на Черниговщине

Реклама
14:31

Дмитрий Гордон показал, откуда на путинских танках появились знаки V и Z

14:27

"Георгиевская лента не помогает, сходи к гадалкам или шаманам": СБУ выложило запись разговора оккупанта с мамой

14:25

Певица Шер поселит украинские семьи у себя дома

14:13

Членство Украины в ЕС: ЕК подготовит вывод через несколько месяцев - ЗеленскийВидео

13:57

Как сохранить хлеб свежим максимально долго

13:36

Путин потребует от Зеленского "официально" признать Крым российским – советник ЭрдоганаВидео

13:26

Путин заперся в бункере из-за страха покушения: инсайдеры рассказали о панике в КремлеВидео

13:24

Дунайская комиссия на внеочередной сессии остановила полномочия россии в организации

13:16

Из-под завалов Драмтеатра удалось вывести 130 людей - омбудсмен ДенисоваВидео

13:08

"Орки они и есть орки": Горбунов привел неопровержимый факт того, что украинцы и россияне не братьяВидео

12:55

"Часть помощи уже в Украине": Маркарова рассказала о большой военной поддержке от США

12:55

Затяжная война в Украине приведет к тому, что Путин будет угрожать ядерным оружием – разведка США

12:49

Путин пожаловался Шольцу: обвинил Украину в затягивании переговоров с РФВидео

12:38

"Кровь будет литься и дальше": в ОП упрекнули Европу, что она не делает выводов из войны в УкраинеВидео

12:38

"Экономика завершилась 28 февраля": эксперт рассказал, когда в РФ настанет дефолт

12:31

Страхи Лукашенко: почему батька не торопится отправлять в Украину свои войскамнение

12:20

Лавров заявил, что грузы для Украины с оружием станут целью России

12:08

РФ неспособна вести честную войну: оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску, есть погибшие

11:48

Понимаю разочарование Зеленского, но война не должна выйти за пределы Украины - генсек НАТО

11:26

Создает тренд сочувствия россиянам: Подоляк напомнил Шольцу, что 71% граждан РФ за войну в УкраинеВидео

Реклама
11:21

Украинская армия сбила на Киевщине боевой самолет агрессоров

11:15

РФ обстреляла 6 жилых домов, детсад и школу в Киеве: пострадали дети

10:59

Финансовый гороскоп на неделю 21 -27 марта: Тельцам – затруднения, Ракам – увеличение дохода

10:56

Кардинальные перемены и возрождение из пепла: гороскоп для Украины на весеннее равноденствие 20 марта

10:53

Есть три сценария: историк назвал сроки окончания войны в Украине и объяснил, кто победит

10:48

Путин не будет соглашаться на переговоры еще неделю-две – ДенисенкоВидео

10:38

71% россиян поддерживают войну против Украины - опрос

10:30

Война в Украине: при каких условиях безумный вождь отступитмнение

10:22

В Тернопольской ОВА рассказали, как помогают бизнесу переносить предприятия на запад

10:09

Украинские военные установили рекорд по эффективности использования Javelin – ПентагонВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять