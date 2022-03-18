По оккупантам ударят еще и магнитные бури: сколько продлится удар

Магнитные бури 19-22 марта 2022 - как пережить метеоудар / Коллаж Главреда

Война в Украине не отменяет проблемы с космической погодой. Магнитная буря с 19 марта 2022 года растянется на несколько дней. Пик ее выпал на 20-21 марта, когда сила удара зафиксируется на отметке в 4 балла.

Что такое магнитные бури

Простыми словами это явление можно описать как реакцию магнитного поля нашей Земли на вспышки на Солнце. Светило выбрасывает в космос поток сильно заряженных частиц. Через день, максимум пару дней те достигают нашей планеты – и магнитное поле реагирует на их вторжение сбоями в системах связи.

Человек тоже реагирует на внезапное изменение привычной среды. Поэтому из-за магнитной бури часто появляются:

боли в сердце, суставах,

люди жалуются на головную боль,

плохо засыпают, им снятся кошмары и пр.

Когда магнитные бури в марте 2022

Буря начнется поздно вечером 19 марта. И вся ночь с субботы на воскресенье будет неспокойной.

20 марта магнитная буря, по данным NASA, выйдет на пик в 4 балла, планетарный индекс Земли подскочит втрое – до 15 (при норме в 5).

21 марта магнитная буря не усилится, оставшись на отметке 4 балла – но у организма уже останется меньше ресурсов на борьбу с ней. В это время стоит максимально отдыхать и меньше волноваться, следить за питанием и водным балансом.

Закончится магнитная буря 22 марта: колебания упадут до 3 баллов, а потом и вовсе вернутся в норму.

Как защититься от магнитных бурь

Тут поможет:

Свежий воздух: прогулки, проветривание помещений. Чистая вода: стоит пить как можно больше жидкости – а кофеин (в том числе тот, что содержится в крепком черном чае) и алкоголь максимально ограничить. Умеренные физические нагрузки: прогулки, йога, разминка по утрам, растяжка. Контрастный душ – особенно перед сном. Нормальный сон – минимум семь часов.

Когда следующая магнитная буря

Небольшие возмущения ожидаются еще 26-27 марта. Но по-настоящему сильный удар будет с 31 марта по 3 апреля. На пике – 1 и 2 апреля 2022 – он выйдет на уровень красной угрозы в пять баллов.

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