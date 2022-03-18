По оккупантам ударят еще и магнитные бури: сколько продлится удар

Прогноз обещает, что магнитные бури в марте 2022 не превышают по силе удара 4 баллов – но и этого хватит, чтобы разболелась голова.
Война в Украине не отменяет проблемы с космической погодой. Магнитная буря с 19 марта 2022 года растянется на несколько дней. Пик ее выпал на 20-21 марта, когда сила удара зафиксируется на отметке в 4 балла.
Что такое магнитные бури
Простыми словами это явление можно описать как реакцию магнитного поля нашей Земли на вспышки на Солнце. Светило выбрасывает в космос поток сильно заряженных частиц. Через день, максимум пару дней те достигают нашей планеты – и магнитное поле реагирует на их вторжение сбоями в системах связи.
Человек тоже реагирует на внезапное изменение привычной среды. Поэтому из-за магнитной бури часто появляются:
- боли в сердце, суставах,
- люди жалуются на головную боль,
- плохо засыпают, им снятся кошмары и пр.
Когда магнитные бури в марте 2022
Буря начнется поздно вечером 19 марта. И вся ночь с субботы на воскресенье будет неспокойной.
20 марта магнитная буря, по данным NASA, выйдет на пик в 4 балла, планетарный индекс Земли подскочит втрое – до 15 (при норме в 5).
21 марта магнитная буря не усилится, оставшись на отметке 4 балла – но у организма уже останется меньше ресурсов на борьбу с ней. В это время стоит максимально отдыхать и меньше волноваться, следить за питанием и водным балансом.
Закончится магнитная буря 22 марта: колебания упадут до 3 баллов, а потом и вовсе вернутся в норму.
Как защититься от магнитных бурь
Тут поможет:
- Свежий воздух: прогулки, проветривание помещений.
- Чистая вода: стоит пить как можно больше жидкости – а кофеин (в том числе тот, что содержится в крепком черном чае) и алкоголь максимально ограничить.
- Умеренные физические нагрузки: прогулки, йога, разминка по утрам, растяжка.
- Контрастный душ – особенно перед сном.
- Нормальный сон – минимум семь часов.
Когда следующая магнитная буря
Небольшие возмущения ожидаются еще 26-27 марта. Но по-настоящему сильный удар будет с 31 марта по 3 апреля. На пике – 1 и 2 апреля 2022 – он выйдет на уровень красной угрозы в пять баллов.
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