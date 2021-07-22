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Плохой сон и тревога: названы 5 вещей, которые вы должны убрать из спальни

22 июля 2021, 23:54
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Эксперты советуют отложить все свои дела за 30 минут до сна.

Что нельзя делать перед сном / pixabay

Почти каждый взрослый человек страдает днем от сонливости из-за того, что ночью много времени тратит на засыпание.

Эксперты рассказали, какие вещи не должны находиться в вашей спальне, чтобы вы начали лучше спать.

Домашний питомец – это член семьи, а не вещь. Но лучше, чтобы у него было свое место для сна. Дело в том, что биоритмы животных отличаются от наших, любимый кот или пес наверняка разбудит вас, чтобы вы его покормили.

Светоизлучающие устройства. Желательно, чтобы в комнате не было устройств, способных излучать цвет. Это означает, что телевизор необходимо выключить, а смартфон отложить как минимум за сорок минут до сна.

Работа. Работе не место в вашей постели. Если вы уже собираетесь спать, то не думайте о профессиональных обязанностях и делах. Спальня – это место для отдыха, а не для офиса. Отключитесь от внешнего мира за 30 минут до сна, все сообщения прочтете завтра.

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Перекусы перед сном вредны, они запускают пищеварительный процесс, который мешает организму отдыхать. Подобные привычки могут привести к несварению желудка, кислотному рефлюксу, бессоннице и даже тому, что вам будут сниться кошмары.

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Алкоголь сначала расслабляет, а потом – бодрит, а на утро может обеспечить вас головной болью. Эксперты советуют, если вы все же и употребляли спиртные напитки, то хотя бы за пару часов до сна.

Ранее писали, что эксперты назвали 6 простых привычек, которые приведут вас к успеху.

здоровье привычки вредные привычки
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