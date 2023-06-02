Плоды будет некуда девать: как правильно ухаживать за огурцами

Огурцы нуждаются в правильном поливе, подкормке и даже своевременном сборе урожая. Тогда вы увеличите количество плодов вдвое.

https://news.glavred.info/plody-budet-nekuda-devat-kak-pravilno-uhazhivat-za-ogurcami-10475059.html Ссылка скопирована

Как ухаживать за огурцами, чтобы был богатый урожай / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/scrapyana, instagram.com/green_house_bishkek

Огурцы являются одним из самых распространенных овощей, которые садят на огороде дачники. У каждого свой секрет богатого урожая, однако многие не знаю, как правильно ухаживать за огурцами.

Стоит отметить, что огурцы любят теплые грядки и хорошо освященные места.

Как поливать огурцы

Огурцы нельзя заливать большим количеством воды, но и засуху они также не переживут. Во время активного роста огурцы нужно поливать 5 раз в неделю, а если на улице засуха - чаще. Если стоит дождевая, прохладная и влажная погода, то их можно не поливать.

видео дня

Во время полива стоит использовать теплую воду. Также можно использовать специальные садовые вилы, которыми делают проколы в земле. Таким образом вода будет лучше пробираться к корням огурцов.

Как подкармливать огурцы

Подкормку нужно вносить еженедельно. До плодоношения огурцам необходим азот, фосфор, а также калий. В момент плодоношения им необходимы калий, азот и магний.

Если вы будете использовать внекорневую подкормку, то не стоит это делать чаще чем раз в месяц.

Как пасынковать и прищипывать огурцы

Обязательно нужно следить за так называемыми усиками огурцов. Все завязи и даже боковые побеги, растущие из первых 3‑х или 4‑х листьев молодого растения огурца, следует удалить. Это поможет развитию здоровой и крепкой корневой системы огурца.

При выращивании сортовых огурцов необходима прищипка главного стебля. Делать это нужно после 5-7-го листа.

Старые гибридные огурцы хорошо ветвятся и без прищипки верхушки стебля. Верхушку можно прищипнуть в случае, если самостоятельное ветвление задерживается.

Современным гибридам огурца прищипка стебля не требуется, они на нем активно плодоносят.

Как часто собирать урожай

Регулярный, частый сбор урожая огурцов способствует более обильному плодообразованию, замедляя старение растения и увеличивая урожайность. Огурцы короткоплодных сортов собирают каждые 1-2 дня, длинноплодных (тепличных) – каждые 3-4 дня.

Вас также заинтересует: