Плавное скольжение: когда нужно менять летнюю резину на зимнюю / Protokol, auto-dor.com.ua

Когда менять летнюю резину на зимнюю в Украине по закону

Если обратиться к правилам дорожного движения, то ни в одном из пунктов не найдется текст о необходимости замены летней резины на зимнюю и наоборот в обязательном порядке. В начале года появилась информация о том, что в МВД хотели добавить такое положение в правила, но из-за полномасштабного российского военного вторжения в Украину пока эта инициатива была отложена.

Далее ‒ одетая не по сезону покрышка быстрее изнашивается. Это, понятное дело, увеличивает риск возникновения аварии. Зимняя резина отличается от летних более мягким материалом (и рисунок протектора там глубже).

При какой температуре менять летнюю резину на зимнюю ‒ ответ довольно прост. Менять шины нужно тогда, когда на улице температура будет колебаться от +5 до +7 градусов по шкале Цельсия. Износ будет существенным при температуре от +20 градусов (этого в Украине осенью, опять таки, почти никогда не наблюдается).

Видео дня

Обыкновенно такие холодные периоды у Украине ожидаются чаще в конце октября – начале ноября. Поэтому "Когда ставить зимнюю резину 2022" ‒ тут не нужно задумываться лишний. Ответ ‒ в конце осени. Причем, по понятным причинам, менять нужно все четыре шины сразу.

Существует ли штраф за отсутствие зимней резины в холодное время года

В Украине действуют штрафы за вождение машины в неисправном состоянии. И, говорят эксперты, шины не по сезону тоже в этот перечень. Согласно статьи 121 КуоАП и ПДД (пункт 31.4.5), штраф водитель получит, если:

высота протектора шины меньше допустимой (1,6 мм для автомобилы до 3,5 тонны, миллиметр для авто более 3,5 тонны, два миллиметра для автобусов, 0,8 миллиметра для мотоциклов);

резина потрескалась и имеет повреждения;

размер, индекс нагрузки и тип покрышек не соответствуют полной снаряженной массе автомобиля;

на одной оси авто установлены шины разной конструкции;

на отдельных осях используются шины с шипами и без.

Другие новости: