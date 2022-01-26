Пластический хирург рассказал, какие операции самые популярные среди украинок / ua.depositphotos.com

Известный пластический хирург и заслуженный врач Украины Дмитрий Слоссер, отвечая на вопрос читателя во время чата на Главреде, в деталях рассказал какие операции наиболее востребованы среди украинских женщин.

"Операции, пользующиеся наибольшим спросом, разнятся в зависимости от страны. Это обусловлено культурными отличиями народов. Так, например, в Бразилии существует культ красивых форм, в первую очередь, пышных ягодиц, и там регулярно проводятся конкурсы самых красивых ягодиц. Кроме того, с некоторыми народами у нас не культурные, а генетические различия. Например, у японок грудь традиционно менее развита, чем у украинок. У украинских девушек генетически грудь хорошая, потому у нас, наверное, даже больше, чем в других странах, востребованы операции по уменьшению и подтяжке груди. Также у японцев специфическая форма носа, а потому в Японии востребована операция по поднятию спинки носа и активно используются импланты", −говорит он.

По словам Слоссера, легко можно составить топ-3 операций, которые чаще всего заказывают украинские женщины.

"Традиционно в Украине востребованы среди женщин три операции:

1) пластика груди – причем и увеличение, и уменьшение, чаще всего грудь увеличивают; 2) блефаропластика, то есть пластика век; 3) ринопластика, то есть пластика носа", − подытожил хирург.

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Напомним, ранее рассказал, делала ли легендарный украинский политик Юлия Тимошенко пластические операции.

"Все публичные люди, которые должны постоянно где-то выступать и быть на виду, вынуждены прибегать, как минимум, к "уколам красоты", а часто и к пластическим операциям", - сказал хирург.