Планировали помолвку: на Черниговщине в ДТП погибла молодая влюбленная пара

В жутком ДТП погибла молодая пара / фото скрин

На Черниговщине в жуткой аварии погибло 13 человек - грузовой автомобиль влетел в пассажирскую маршрутку с пассажирами.

В этой аварии погибла также молодая влюбленная пара, сообщает RadioTrek.

Ярослав Веремиенко и Виктория Гурин оказались в этой маршрутке накануне своей помолвки. Влюбленная пара мечтала о том, чтобы быть всегда вместе и Ярослав собирался сделать предложение своей любимой.

Однако их мечтам было не суждено было исполнится, и они оба погибли в жутком ДТП под Черниговом.

Родители девушки отказались похоронить дочь в одной могиле с ее возлюбленным. Поэтому Ярослава похоронили в Борзне, откуда он родом, а Викторию – в Мене.

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Ярослав был единственным сыном в семье. Его матери перед похоронами вызывали скорую помощь, ей стало очень плохо.

"Я даже не представляю, как сейчас все это переживает его мама. Он был очень спокойным и добрым, никому в жизни не причинил зла", - рассказала знакомая семьи Веремиенко.

На его письменном столе стоят фотографии с любимой девушкой. Он работал в колл-центре и учился заочно. Хотел побыстрее собрать необходимую сумму на свадьбу.

Ярославу и Виктории было по 23 года и в тот день они вместе ехали на работу.

Как рассказали родные Ярослава в комментарии для ТСН, парень собирался сделать предложение Виктории в ближайшие дни.

Страшная авария на Черниговщине

Напомним, утром во вторник, 7 декабря, вблизи села Брусилов, Черниговского района, на автодороге Н-27 Чернигов-Гремяч, произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным микроавтобусом с множеством погибших и пострадавших.

Что могло стать причиной ДТП

Предполагается, что аварию могли повлечь неблагоприятные погодные условия, дорожное покрытие и техническое состояние автобуса.

Одним из вероятных факторов, который мог повлечь аварию - погодные условия. Но уже есть вопросы к состоянию дорожного покрытия и служб, которые должны обслуживать дорогу. А также к техническому состоянию автобуса. Все это, а также другие обстоятельства и причины аварии, будут исследованы в ходе расследования.

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