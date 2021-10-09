УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Планам Путина не суждено сбыться: астролог рассказал, что будет с Северным потоком-2

9 октября 2021, 07:10

Влад Росс утверждает, что введение в эксплуатацию СП-2 мало что изменит для Украины, а потому украинской ГТС не грозят проблемы.

Астролог заверил, что у Украины не будет особых проблем из-за Северного потока-2
Астролог считает, что Северный поток-2 не оправдает надежд Путина / Reuters

Российский президент Владимир Путин не сможет похоронить газотранспортную систему Украины с помощью Северного потока-2. Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

По прогнозам астролога, планам Путина "насолить" Украине с помощью СП-2 не суждено сбыться, а помешают этому те политические силы, которые пришли к власти в Германии в результате недавних выборов. Росс уверен, что новым канцлером Германии станет социал-демократ Олаф Шольц, а коалицию его политическая сила создаст с "зелеными".

"Немецкие "зеленые" никогда не допустят, чтобы газ в Германию на 100% поставлялся по Северному потоку-2. Тем более, один из судов Германии запретил поставлять в страну газ только из России – российского газа может быть лишь 50%. Поэтому, несмотря на то, что Путин не прекращает попыток покончить с Украиной не мытьем, так катаньем, он не сможет похоронить украинскую ГТС", – заверил Влад Росс.

Более того, астролог утверждает, что Путин может не дожить до запуска полноценной работы СП-2, потому что 7 октября у российского президента включился чрезвычайно сложный годовой гороскоп.

"Контракт с Украиной – до 2024 года, он может попросту не дожить. Так что нашей ГТС ничего не следует опасаться, она будет работать и дальше. При этом объемы газа, которые транспортируются через нее, уменьшаться не будут, а будут только расти", – отметил Росс.

Реклама

Что же касается возможности повышения тарифов на газ для населения Украины, то астролог прогнозирует, что этого не произойдет в ближайшее время.

"Цены на газ для украинцев если и взлетят, то только после нового года. Если вдруг это случится, то "слуг" могут и снести вследствие тарифного майдана. То есть, если власть решится на повышение тарифов в ноябре-декабре, для нее это будет чревато большими проблемами, поскольку эти два месяца – самый взрывоопасный период в плане протестов в этом году, потому что Марс будет двигаться по Дому власти в гороскопе Украины. А определенные политические силы только и ждут повода, чтобы выйти на майдан, устроить революцию и смести Зеленского", – рассказал Влад Росс.

Так что до нового года, по мнению астролога, украинцы могут не переживать из-за роста тарифов на газ.

Заказать персональный гороскоп у астролога Влада Росса вы можете, перейдя по ссылке.

viber
газ астролог ГТС тарифы на газ Владимир Путин Северный поток-2 Влад Росс астрологический прогноз
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Всемирный день учителя 2021: душевные поздравления и картинки к праздникуВсемирный день учителя 2021: душевные поздравления и картинки к празднику Приметы на 8 октября: что нельзя делать в день святого Сергея и как не попасть в бедуПриметы на 8 октября: что нельзя делать в день святого Сергея и как не попасть в беду Мать даже не подошла посмотреть, что с ней: жуткие детали смерти 10-летней девочки от рук отчимаМать даже не подошла посмотреть, что с ней: жуткие детали смерти 10-летней девочки от рук отчима "Разбиваешь мужские сердца": украинская легкоатлетка поделилась жаркими фото из отпуска в Египте"Разбиваешь мужские сердца": украинская легкоатлетка поделилась жаркими фото из отпуска в Египте Гороскоп на 7 октября 2021 для всех знаков Зодиака: обман, расставание или финансовый успехГороскоп на 7 октября 2021 для всех знаков Зодиака: обман, расставание или финансовый успех

Последние новости

07:20

"Возили деньги в чемоданах к террористам": Баканов раскрыл детали дела о контрабанде угля с ОРДЛО

07:10

Планам Путина не суждено сбыться: астролог рассказал, что будет с Северным потоком-2

06:30

Почему Лукашенко не стоит бояться трибунала мнение

06:02

В моду вошли удивительные брюки неземной красоты в стиле 30-х, которые оставила миру великая Шанель Фото

05:28

Снежный Армагеддон и ледяной прогноз: синоптики предупредили о рекордных морозах зимой Видео

Реклама
05:02

"Для полного счастья": Влад Яма с женой признались, на какую мечту им не хватает денег

04:48

Доктор Комаровский рассказал, как снизить риск инсульта после 30-летия Видео

04:15

Опасна ли вакцина против COVID-19 для здоровья: инфекционист оценил риски Видео

03:50

Любовный гороскоп на неделю 11-17 октября: судьбоносная встреча, неприятная тайна или расставание Видео

03:02

Разрушаем мифы: подборка "вредных" продуктов, которые на самом деле полезны

02:40

День риэлтора в Украине: прикольные поздравления и милые картинки к празднику

02:16

Ушел из жизни известный украинский айтишник

01:45

Нужно ли вакцинироваться от коронавируса "сердечникам": ответ врача

01:18

Какие пищевые привычки грозят болезнями сердца - ответ ученых

00:51

Угроза распада фракции Зеленского: эксперт объяснил сценарий Банковой с заменой Разумкова Видео

00:19

Гороскоп на 9 октября 2021 для всех знаков Зодиака: опасность на дороге или финансовый успех Видео

08 октября, пятница
23:55

Арахамия рассказал, как накажут Третьякову за скандальное высказывание Видео

23:31

В мире вновь "лягли" популярные соцсети: в чем причина

23:20

Приметы на 9 октября: что нельзя делать на Иоанна Богослова и как уберечь семью Видео

23:01

Генпрокурор пояснила, почему Медведчука не отправили за решетку Видео

Реклама
22:15

Выянилось, у кого есть шанс получить субсидию в 10 тысяч гривен

21:49

Турборежим Стефанчука и карьера сбитого летчика: что будет с Радой после замены спикера Разумкова

21:46

Атака мощного циклона: Украину накроют затяжные дожди - синоптик Видео

21:28

Большая смачная резня: рецензия на фильм Веном 2: Карнаж Видео

21:22

Убийца девочки остался на свободе, родители просили его "сурово не наказывать" Видео

20:57

Смерть нардепа Полякова: в полиции показали новые кадры с места трагедии Видео

20:42

Избитая в поезде ведущая негодует из-за решения суда по компенсации Видео

20:22

Угольная схема Медведчука: Баканов рассказал, чего не хватает для подозрения Порошенко Видео

20:11

Как не заболеть гриппом и ОРВИ: в Миндзраве дали действенные советы

19:39

Самый вкусный завтрак в мире: готовим роллы из лаваша за 10 минут Видео

19:37

Полиция провела следственные действия в ресторане, где перед смертью ужинал Поляков Видео

19:36

Обязательную вакцинацию от COVID-19 введут для почтальонов и соцработников - Радуцкий Видео

19:34

Тихая коронавирусная катастрофа в ОРДЛО мнение

19:21

"Наташа, я все видела!": Оля Полякова рассказала, как Наталья Могилевская клеилась к ее мужу

19:01

Украину атакует сильный мороз и холодный шторм Видео

18:41

Яблоко раздора: в Киеве таксист Uber задул пассажира газом за еду в салоне Видео

18:34

Покровская родительская суббота 2021: что праздновать и как Видео

18:30

Профинансировали "ЛДНР" на 200 млн гривен: Венедиктова раскрыла детали нового дела Медведчука Видео

17:56

Кричала, что беременна и звонила умершему: СМИ раскрыли детали романа Скороход и Полякова Видео

17:56

Евровидение 2022: стали известны место и дата проведения музыкального конкурса

Реклама
17:40

"В реанимации телефон возьмет жена и вычислит любовниц": на Херсонщине врач шуткой призвал мужчин вакциницироваться

17:32

Медведчуку объявили новое подозрение в госизмене и содействии терроризму Видео

17:31

В Украине резко "взлетели" цены на продукты: что подорожало больше всего Видео

17:17

"Яйца безопасны": после смерти Полякова "слуга" Брагар переписывался о том, как не отравиться Видео

16:45

Алкоголь в крови и ссора с подругой-нардепом: всплыли новые детали смерти Полякова Видео

16:00

Многоженство в Пакистане и семья с 53 детьми: раскрыты подробности нового выпуска Мира наизнанку

15:34

Во Львове ужесточают карантин: с 18 октября школы уходят на дистанционное обучение Видео

15:30

В полиции назвали главные версии причин смерти нардепа Полякова Видео

15:21

В Житомире женщина потеряла ребенка и имитировала беременность: ее подозревают в убийстве младенца

15:13

Назначения врачей раздают ночью: под Запорожьем произошел коллапс в COVID-больнице Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять