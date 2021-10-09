Планам Путина не суждено сбыться: астролог рассказал, что будет с Северным потоком-2

Астролог считает, что Северный поток-2 не оправдает надежд Путина / Reuters

Российский президент Владимир Путин не сможет похоронить газотранспортную систему Украины с помощью Северного потока-2. Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

По прогнозам астролога, планам Путина "насолить" Украине с помощью СП-2 не суждено сбыться, а помешают этому те политические силы, которые пришли к власти в Германии в результате недавних выборов. Росс уверен, что новым канцлером Германии станет социал-демократ Олаф Шольц, а коалицию его политическая сила создаст с "зелеными".

"Немецкие "зеленые" никогда не допустят, чтобы газ в Германию на 100% поставлялся по Северному потоку-2. Тем более, один из судов Германии запретил поставлять в страну газ только из России – российского газа может быть лишь 50%. Поэтому, несмотря на то, что Путин не прекращает попыток покончить с Украиной не мытьем, так катаньем, он не сможет похоронить украинскую ГТС", – заверил Влад Росс.

Более того, астролог утверждает, что Путин может не дожить до запуска полноценной работы СП-2, потому что 7 октября у российского президента включился чрезвычайно сложный годовой гороскоп.

"Контракт с Украиной – до 2024 года, он может попросту не дожить. Так что нашей ГТС ничего не следует опасаться, она будет работать и дальше. При этом объемы газа, которые транспортируются через нее, уменьшаться не будут, а будут только расти", – отметил Росс.

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Что же касается возможности повышения тарифов на газ для населения Украины, то астролог прогнозирует, что этого не произойдет в ближайшее время.

"Цены на газ для украинцев если и взлетят, то только после нового года. Если вдруг это случится, то "слуг" могут и снести вследствие тарифного майдана. То есть, если власть решится на повышение тарифов в ноябре-декабре, для нее это будет чревато большими проблемами, поскольку эти два месяца – самый взрывоопасный период в плане протестов в этом году, потому что Марс будет двигаться по Дому власти в гороскопе Украины. А определенные политические силы только и ждут повода, чтобы выйти на майдан, устроить революцию и смести Зеленского", – рассказал Влад Росс.

Так что до нового года, по мнению астролога, украинцы могут не переживать из-за роста тарифов на газ.

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