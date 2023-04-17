Пиво в СССР не было идеалом: чем на самом деле поили советских граждан

В советское время пиво было одним из самых популярных напитков в стране, но в бокалы граждан не всегда попадал самый качественный продукт.
Почему в СССР было вкусное пиво
Одной из основных причин, почему советское пиво было вкусным, является то, что оно было сварено по старинной технологии, которая не подвергалась изменениям с момента изобретения пивоварения.
Более того, в СССР использовались только натуральные ингредиенты, такие как хмель, солод и вода из чистейших источников.
Как разливали пиво в СССР
В советских магазинах и барах пиво продавалось в стеклянных бутылках объемом 0,33 литра или 0,5 литра. Бутылки заполнялись наполовину или чуть меньше, чтобы оставить место для газировки, которая была добавлена перед закаткой крышки.
Не только разливали, но и разбавляли
Пиво действительно разбавляли, и так уж получалось, что разбавляли дважды: сначала водитель пивовоза и только потом ларёчницы. Последние отличались патологической жадностью.
Также в СССР была распространена практика разбавления пива водой, чтобы снизить его крепость и сделать более доступным для широких слоев населения. Обычно воду добавляли в соотношении 1:1 или 1:2 (одна часть пива и одна или две части воды). Это делалось в основном дома.
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