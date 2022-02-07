Пищевые привычки из СССР: почему от них нужно срочно избавиться

Еда / Коллаж

Пищевые привычки СССР в наше время кажутся смешными, но все равно не покидают быт. В частности, есть три самые популярные традиции, которые никак не уйдут из образа жизни современных людей.

FoodOboz приводит три самые популярные пищевые привычки из Союза.

1. Есть хлеб со всеми блюдами. Редко украинцы едят без хлеба. При этом специалисты утверждают, что он не самый полезный продукт, а также говорят, что без хлебо-булочных изделий можно легко обойтись. Если это сделать невозможно, то лучше употреблять цельнозерновой, который содержит необходимую организму клетчатку.

2. Употреблять только сезонными продуктами. Раньше из-за дефицита продуктов люди в СССР ели фрукты и овощи только по сезону. Теперь эксперты советуют делать рацион максимально сбалансированным, вне зависимости от сезона нужно есть разные ягоды, овощи и фрукты.

3. Постоянно есть каши. В СССР ни один день не обходился без манной каши или овсянки. На сегодняшний день специалисты рекомендуют есть крупы, но каждый день это делать совсем не обязательно.

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