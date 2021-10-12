Пищевые добавки перед тренировкой: названы риски

Ингредиенты перед тренировкой и их количество могут варьироваться / Pixabay

Предтренировочные добавки - это пищевые добавки, которые люди могут принимать перед тренировкой, чтобы максимизировать свои тренировки. Доступные в виде готовых напитков, порошков, таблеток и батончиков, производители формулируют эти продукты для повышения уровня энергии и концентрации внимания. Хотя предтренировочные добавки могут дать некоторые преимущества, они также могут вызывать побочные эффекты, такие как тошнота и сердечные аномалии.

Чтобы улучшить спортивные результаты, люди могут рассмотреть возможность приема предтренировочных добавок. Ингредиенты перед тренировкой и их количество могут варьироваться, но они часто содержат смесь ингредиентов, которые, по некоторым данным, могут повысить энергию и концентрацию внимания.

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Общие ингредиенты могут включать:

бета-аланин

кофеин

цитруллин

тирозин

таурин

креатин

ниацин

Хотя большинство из этих ингредиентов вряд ли причинят вред, если люди будут следовать правильным рекомендациям по дозировке, у людей могут возникнуть некоторые побочные эффекты. Однако большинство из них, скорее всего, будут относительно легкими и будут вызывать только кратковременный дискомфорт. Люди также могут принять некоторые меры предосторожности, чтобы попытаться уменьшить любые потенциальные побочные эффекты.

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В этой статье рассматриваются возможные риски и преимущества добавок. Также обсуждается, что следует учитывать при покупке этих добавок.

Риски и побочные эффекты

Доказательства из надежных источников свидетельствуют о том, что для здоровых людей употребление перед тренировкой в ​​целом безопасно и, по-видимому, не приводит к каким-либо проблемам со здоровьем. Однако у некоторых людей все же могут возникать побочные эффекты.

Исследование, проведенное в 2019 году среди людей, которые регулярно употребляют перед тренировкой, показало, что 54% ​​участников сообщили о побочных эффектах, включая тошноту, кожные реакции и сердечные аномалии. Однако исследование добавляет, что эти побочные эффекты, вероятно, чаще встречаются у тех, кто потребляет больше, чем рекомендованный размер порции.

Кофеин

Кофеин - популярный ингредиент во многих предтренировочных средствах. Вещество предотвращает связывание аденозина с определенными рецепторами мозга, что приводит к усилению нервной активности и заставляет человека чувствовать себя более бодрым и энергичным. Однако употребление кофеина во второй половине дня или вечером может привести к проблемам со сном у некоторых людей, особенно у тех, кто медленно усваивает кофеин.

Слишком много кофеина также может вызвать у людей беспокойство, учащение пульса и головные боли. В результате тем, кто чувствителен к кофеину, не рекомендуется употреблять этот ингредиент перед тренировкой.

Предтренировочные добавки также могут содержать несколько ингредиентов, которые могут вызвать расстройство желудочно-кишечного тракта. Кофеин может вызвать расстройство желудка из-за увеличения выделения желудочной кислоты, что может привести к кислотному рефлюксу. Хотя это встречается реже, чем кофеин, некоторые препараты перед тренировкой могут содержать бикарбонат натрия, который может вызвать вздутие живота, тошноту и боль в животе. Однако данные из "Надежного источника" предполагают, что это не особенно распространено.

Ниацин

Некоторые предтренировочные средства содержат ниацин, также известный как витамин B3. Его употребление может привести к расширению мелких кровеносных сосудов, что может вызвать покраснение кожи, обычно на лице, груди или руках человека.

Бета-аланин

Бета-аланин - это аминокислота, которая может вызывать парестезию, покалывание, которое люди обычно испытывают на лице, шее и тыльной стороне рук. Однако этот неврологический эффект вряд ли будет вредным и обычно прекращается через 60–90 минут после употребления.

Креатин

Креатин может вызвать задержку воды и вздутие живота. Это происходит потому, что креатин переносит воду в мышцы, и иногда организм не может поглотить всю лишнюю воду. Однако исследования показывают, что это происходит только в первые несколько дней приема креатина и вряд ли будет продолжаться в долгосрочной перспективе.

В исследовании 2018 года, посвященном влиянию многокомпонентных предтренировочных добавок (MIPS) на рекреационно активных женщин, было обнаружено, что MIPS не увеличивал значительно частоту сердечных сокращений и систолическое артериальное давление, но действительно повышал диастолическое артериальное давление у участников.

Диастолическое артериальное давление измеряет давление в артериях человека между ударами сердца. Хотя результаты показывают, что употребление MIP в целом безопасно, люди с состояниями, которые могут привести к повышению диастолического артериального давления, могут пожелать соблюдать осторожность при потреблении таких продуктов.

Возможные преимущества

Предтренировочные комплексы часто представляют собой смесь множества различных ингредиентов, которые исследователи исследовали на предмет их потенциального улучшения спортивных результатов.

Креатин - одна из таких популярных и тщательно исследованных добавок для улучшения спортивных результатов. Надежный источник Международного общества спортивного питания (ISSN) утверждает, что это вещество является наиболее эффективной пищевой добавкой для повышения производительности при высокоинтенсивных упражнениях и набора сухой массы тела. Исследования ISSN показывают, что креатин также может ускорить восстановление после тренировки, уменьшить повреждение мышц и потенциально помочь в реабилитации после травм.

Многие люди могут приписать некоторые преимущества добавок перед тренировкой кофеину. Он помогает улучшить концентрацию внимания и бдительность, действует быстро, достигая пика в кровотоке в течение 60 минут. 2018 г.

Изучая преимущества употребления кофеина для спорта, он пришел к выводу, что он может значительно улучшить мышечную силу и мощность. Исследование также показало, что наиболее заметным спортивным эффектом кофеина является улучшение силы верхней части тела.

Другие общие ингредиенты MIP также могут иметь потенциальные преимущества. Другое исследование ISSNTrusted Source показало, что добавка бета-аланина в дозах 4–6 граммов в день имеет связь с улучшением выносливости и силы.

Хотя некоторые общие ингредиенты сами по себе могут принести некоторые спортивные преимущества, недавние исследования сосредоточены на влиянии комбинированных ингредиентов в предтренировочных добавках. В опубликованном в 2018 году документе Trusted Source сделан вывод, что, хотя необходимы дальнейшие исследования, потребление MIP может улучшить спортивные результаты и увеличить силу и выносливость.