УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Пищевая сода творит фантастику: 5 балдежных трюков, которые вызывают фурор

Алина Дембицкая
1 мая 2023, 16:02 обновлено 1 мая, 16:02
16
Пищевая сода может творить настоящие чудеса в быту. С ее помощью можно с легкостью решить многие насущные проблемы.
сода
Как правильно использовать пищевую соду? / ua.depositphotos.com

Пожалуй, у каждой хозяйки в кухонном шкафчике найдется пищевая сода. Обычно соду используют для приготовления выпечки, предварительно погасив ее уксусом, лимонной кислотой, сметаной или кефиром. Однако этот продукт можно использовать не только для рыхлой выпечки. Оказывается, что пищевая сода может творить настоящие чудеса в быту. С ее помощью можно с легкостью решить многие насущные проблемы. Главред рассказывает, для чего используют соду.

Поверхности моментально будут блестеть

Если вы задаетесь вопросом, для чего нужна сода дома, то ответ на него очень прост – прежде всего соду используют для уборки. С ее помощью можно с легкостью очистить разнообразные поверхности от грязи. Это отличная альтернатива многим химическим средствам, от которых может быть аллергическая реакция. К примеру, сода прекрасно справляется с мытьем посуды. Особенно она пригодится молодым родителям, не желающим мыть детскую посуду химическими средствами, которые могут вредить здоровью младенца. Кроме того, сода отлично справляется с мытьем холодильника, кухонной плиты и противня.

Более того, этот чудо-продукт может даже отмыть микроволновку. Чтобы очистить микроволновку с помощью соды, нужно налить в тарелку немного воды и всыпать столовую ложку соды. Далее нужно включить микроволновку и поставить таймер на 5 минут. После того как указанное время истекло, нужно протереть стенки микроволновки с помощью тряпки. Ваша микроволновка снова будет сиять!

видео дня

И это еще не все. Пищевая сода прекрасно убирает накипь в чайнике. Для этого нужно налить в чайник воды и насыпать столовую ложку соды. После этого чайник надо поставить на огонь и после закипания прокипятить несколько минут. Затем воду нужно слить и протереть дно чайника мягкой тряпкой. Чайник снова чистый и блестящий.

Также стоит не забывать, что пищевая сода может очистить сантехнику от известкового налета. Для этого соду нужно насыпать на губку и протереть загрязненные места. После этого нужно все хорошенько смыть водой и можно наслаждаться чистотой.

Неприятные запахи больше не будут беспокоить

Пищевая сода прекрасно справляется не только с загрязнениями, но и с неприятными запахами. Оказывается, что этот чудо-продукт может нейтрализовать неприятный запах рыбы на поверхностях. Согласитесь, часто бывает так, что после приготовления рыбных блюд очень трудно отмыть кухонный инвентарь, ведь он имеет специфический запах сырой рыбы. Эту проблему может с легкостью решить сода. Просто замочите в содовом растворе все кухонные инструменты, а также кухонные полотенца, которые имеют запах рыбы.

Также пищевая сода помогает избавиться от застарелого запаха пота на одежде. Для этого к кухонному порошку нужно добавить немного соды. Вы будете удивлены результатом, когда постираете свою одежду!

На этом возможности соды не закончились, ведь она еще и может нейтрализовать неприятный запах в холодильнике. Просто возьмите небольшую емкость и насыпьте в нее соду, а затем поставьте в холодильник. Ваши домочадцы будут в восторге от того, что творит сода. Ведь отныне в вашем холодильнике не будет ни одной нотки надоедливой вони.

Твердое мясо станет мягким и нежным

Широкое применение пищевая сода получила и в кулинарии. Оказывается, что с ее помощью можно с легкостью размягчить жесткую свинину или говядину. Кроме того, сода может пригодиться тем, кто любит кушать дичь. Более того, пищевая сода не только сделает мясо мягким и нежным, но и уберет своеобразный запах, который имеет дичь. Для этого нужно соду развести в воде из расчета, что на один литр жидкости нужна одна чайная ложка соды. Обычное мясо в таком растворе можно вымачивать 20-30 минут. А вот для дичи понадобится больше времени – около 2-х часов. Теперь вы знаете, как правильно применять соду в кулинарии. Однако впереди вас ждет еще одно открытие.

Вареные яйца почистятся за секунды

Если вы до сих пор не знали для чего нужна сода на кухне, то имеем для вас замечательный лайфхак. С помощью пищевой соды можно без лишних усилий почистить вареные яйца. Просто добавьте одну чайную ложку пищевой соды в воду во время приготовления яиц. С помощью своих свойств сода повысит щелочность воды, после чего даже очень свежие яйца почистятся за считанные секунды. Яичная скорлупа больше не будет отходить вместе с белком.

Пищевая сода творит чудеса в огороде

Последний трюк очень удивит даже опытных огородников, которые не знали как использовать соду в быту. Оказывается, что этот незаменимый продукт может бороться с вредителями, а также с разнообразными болезнями растений. Если ваши растения беспокоят муравьи, гусеницы, тля или долгоносики, то можете попробовать применить против них содовый раствор. Просто полейте этим раствором проблемные участки и забудьте о надоедливых вредителях. Для этого нужно в ведре воды растворить 4 ложки соды. Также с помощью соды можно раскислить почву. Просто добавляйте щепотку соды в каждую лунку при посадке растений.

Вас может заинтересовать:

сода лайфхак интересные новости
Реклама

Главное за день

"Да, все готово": Резников заверил, что контрнаступление ВСУ будет удачным

"Да, все готово": Резников заверил, что контрнаступление ВСУ будет удачным

14:45 Новости
Контрнаступление ВСУ: Буданов заявил, что в ближайшее время все увидят ожидаемые результаты

Контрнаступление ВСУ: Буданов заявил, что в ближайшее время все увидят ожидаемые результаты

14:32 Украина
Регионы РФ готовятся "на выход": Резников назвал сценарий развала России

Регионы РФ готовятся "на выход": Резников назвал сценарий развала России

13:47 Мир
Все главные новости

Последние новости

16:03

РФ готовит новый ракетный удар: британский офицер-разведчик рассказал о вероятных целях

16:02

Пищевая сода творит фантастику: 5 балдежных трюков, которые вызывают фурор

15:55

Королевская семья в ужасе: принц Гарри вновь ошеломил скандаломВидео

15:54

Молодая редиска невероятно полезная, но может и "добить" желудок: кому ее нельзя есть

15:40

Блогер раскрыл, как супруг-нахлебник украинки-певицы Asti уговорил ее молчать в РФ о войнеВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

15:14

Такой рецепт ищут все: всего 10 минут и на вашем столе будет гора вкуснейшей закускиВидео

14:54

"Застряла в 90-x": Королёва опозорилась на дне рождения КиркороваВидео

14:52

Разговоры о бывших в отношениях: 3 ситуации, которые могут разрушить вашу любовьВидео

14:45

"Да, все готово": Резников заверил, что контрнаступление ВСУ будет удачнымВидео

Реклама
14:32

Контрнаступление ВСУ: Буданов заявил, что в ближайшее время все увидят ожидаемые результатыВидео

14:23

В каких продуктах больше йода: удивительные сведения о популярном веществеВидео

14:10

"Не хотела, чтобы мир видел": в сеть слили секретное фото молодой Меган Маркл

13:58

Куда девать старое нижнее белье: почему нельзя хранить и как выбросить без вреда для тела и души

13:54

Не вручали повестку: в полиции объяснили, за что военные жестко задерживали мужчину в Ивано-ФранковскеВидео

13:47

Регионы РФ готовятся "на выход": Резников назвал сценарий развала России

12:57

Запад даст авиацию для контрнаступления, ВСУ ворвутся в Крым: неожиданный прогноз оккультиста из РФВидео

12:40

США без Байдена: дипломат рассказал, чего ждать Украине с новым президентом АмерикиВидео

12:34

Ближайшие месяцы будут решающими: на контрнаступление ВСУ повлияют несколько факторов – The Guardian

12:32

Сошел с рельсов поезд с нефтью и взорвалась электроопора: в РФ произошли странные ЧПВидео

12:11

Летом украинцев ждет крупный перерасчет пенсий: кто под него попадетВидео

Реклама
11:52

"Придется его арестовать": в ЮАР готовы задержать Путина из-за ордера МУС

11:49

В боях с оккупантами погиб молодой защитник Украины из Днепропетровщины: ему было всего 23 года

11:47

Жена Тищенко поправилась на 17 килограмм и показала фотоВидео

11:42

Головоломка для самых внимательных: нужно найти спрятанную букву на рисунке за 9 секунд

11:05

На коленях и с лопатой в руках: Лорак в Москве отличилась странной выходкой

11:04

"Поддержка США – это вопрос выживания": Яременко оценил важность резолюции о победе УкраиныВидео

10:57

"Экономика Украины укрепится": астролог спрогнозировал финансовое состояние украинцев в 2023-2024 годахВидео

10:41

Переговоры Зеленского и Си Цзиньпина: эксперт назвал выгоду Китая от затяжной войны

10:12

"Марс в Раке – это прекрасное время": деловой гороскоп от Влада Росса на май-2023Видео

10:06

Вилла в Испании за "белые билеты": вокруг Одесского военкома разгорелся скандал, в ВСУ отреагировали

09:53

Дочь самой пожилой матери Украины не хочет возвращаться домой: Анна-Мария рассказала о странностях ПодвербнойВидео

09:33

Контратака в Бахмуте: ВСУ пошли вперед и выбили оккупантов с позиций

09:32

Украинцы смогут получить от 200 тысяч до 1 млн денежной помощи: кто имеет право

08:59

В чем никогда не признается хороший русскиймнение

08:54

В Бахмуте оккупанты убили добровольца из США: он попал в засаду, когда защищал эвакуированных

08:39

РФ ударила ракетами по Днепропетровщине: много раненых, среди них – дети

08:38

Москва недостаточно готова к украинскому контрнаступлению - CNNВидео

08:37

Один ангел-хранитель на двоих: почему нельзя называть сына в честь отца, а дочь - в честь матери

08:16

Папа Римский намекнул на секретную миротворческую миссию Ватикана в Украине

08:00

В Украине переписали ценники на популярный продукт: что поменялось

Реклама
07:37

В Мелитополе прогремел взрыв в гостинице, где жили оккупантыВидео

06:56

В ночь на 1 мая РФ атаковала Украину ракетами и дронами: что известноВидео

06:34

Посадят ли китайцы нас за стол переговоров с Путиныммнение

04:31

Гороскоп на май 2023: знак зодиака Весы ждет очень прибыльный месяцВидео

03:20

Уплетут за 1 минуту сразу горячими: быстрые лепешки на сковороде восхитят всех - рецептВидео

03:05

Роль Китая и уничтожение России: эксперт назвал выгодный для Украины сценарийВидео

02:05

Сестра Кардашьян показала жуткий шрам после смертельно опасной болезни

01:35

"Российские войска начнут отступать": астролог назвал важную дату для Украины в войне с РФВидео

00:51

Зачем 1 мая нужно встать до рассвета: приметы и что нельзя делатьВидео

00:16

Что жарить первым – морковь или лук: неожиданный ответ удивит даже опытных хозяек

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Мода и красота
Красивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять