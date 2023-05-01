Пищевая сода творит фантастику: 5 балдежных трюков, которые вызывают фурор

Пищевая сода может творить настоящие чудеса в быту. С ее помощью можно с легкостью решить многие насущные проблемы.

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Как правильно использовать пищевую соду? / ua.depositphotos.com

Пожалуй, у каждой хозяйки в кухонном шкафчике найдется пищевая сода. Обычно соду используют для приготовления выпечки, предварительно погасив ее уксусом, лимонной кислотой, сметаной или кефиром. Однако этот продукт можно использовать не только для рыхлой выпечки. Оказывается, что пищевая сода может творить настоящие чудеса в быту. С ее помощью можно с легкостью решить многие насущные проблемы. Главред рассказывает, для чего используют соду.

Поверхности моментально будут блестеть

Если вы задаетесь вопросом, для чего нужна сода дома, то ответ на него очень прост – прежде всего соду используют для уборки. С ее помощью можно с легкостью очистить разнообразные поверхности от грязи. Это отличная альтернатива многим химическим средствам, от которых может быть аллергическая реакция. К примеру, сода прекрасно справляется с мытьем посуды. Особенно она пригодится молодым родителям, не желающим мыть детскую посуду химическими средствами, которые могут вредить здоровью младенца. Кроме того, сода отлично справляется с мытьем холодильника, кухонной плиты и противня.

Более того, этот чудо-продукт может даже отмыть микроволновку. Чтобы очистить микроволновку с помощью соды, нужно налить в тарелку немного воды и всыпать столовую ложку соды. Далее нужно включить микроволновку и поставить таймер на 5 минут. После того как указанное время истекло, нужно протереть стенки микроволновки с помощью тряпки. Ваша микроволновка снова будет сиять!

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И это еще не все. Пищевая сода прекрасно убирает накипь в чайнике. Для этого нужно налить в чайник воды и насыпать столовую ложку соды. После этого чайник надо поставить на огонь и после закипания прокипятить несколько минут. Затем воду нужно слить и протереть дно чайника мягкой тряпкой. Чайник снова чистый и блестящий.

Также стоит не забывать, что пищевая сода может очистить сантехнику от известкового налета. Для этого соду нужно насыпать на губку и протереть загрязненные места. После этого нужно все хорошенько смыть водой и можно наслаждаться чистотой.

Неприятные запахи больше не будут беспокоить

Пищевая сода прекрасно справляется не только с загрязнениями, но и с неприятными запахами. Оказывается, что этот чудо-продукт может нейтрализовать неприятный запах рыбы на поверхностях. Согласитесь, часто бывает так, что после приготовления рыбных блюд очень трудно отмыть кухонный инвентарь, ведь он имеет специфический запах сырой рыбы. Эту проблему может с легкостью решить сода. Просто замочите в содовом растворе все кухонные инструменты, а также кухонные полотенца, которые имеют запах рыбы.

Также пищевая сода помогает избавиться от застарелого запаха пота на одежде. Для этого к кухонному порошку нужно добавить немного соды. Вы будете удивлены результатом, когда постираете свою одежду!

На этом возможности соды не закончились, ведь она еще и может нейтрализовать неприятный запах в холодильнике. Просто возьмите небольшую емкость и насыпьте в нее соду, а затем поставьте в холодильник. Ваши домочадцы будут в восторге от того, что творит сода. Ведь отныне в вашем холодильнике не будет ни одной нотки надоедливой вони.

Твердое мясо станет мягким и нежным

Широкое применение пищевая сода получила и в кулинарии. Оказывается, что с ее помощью можно с легкостью размягчить жесткую свинину или говядину. Кроме того, сода может пригодиться тем, кто любит кушать дичь. Более того, пищевая сода не только сделает мясо мягким и нежным, но и уберет своеобразный запах, который имеет дичь. Для этого нужно соду развести в воде из расчета, что на один литр жидкости нужна одна чайная ложка соды. Обычное мясо в таком растворе можно вымачивать 20-30 минут. А вот для дичи понадобится больше времени – около 2-х часов. Теперь вы знаете, как правильно применять соду в кулинарии. Однако впереди вас ждет еще одно открытие.

Вареные яйца почистятся за секунды

Если вы до сих пор не знали для чего нужна сода на кухне, то имеем для вас замечательный лайфхак. С помощью пищевой соды можно без лишних усилий почистить вареные яйца. Просто добавьте одну чайную ложку пищевой соды в воду во время приготовления яиц. С помощью своих свойств сода повысит щелочность воды, после чего даже очень свежие яйца почистятся за считанные секунды. Яичная скорлупа больше не будет отходить вместе с белком.

Пищевая сода творит чудеса в огороде

Последний трюк очень удивит даже опытных огородников, которые не знали как использовать соду в быту. Оказывается, что этот незаменимый продукт может бороться с вредителями, а также с разнообразными болезнями растений. Если ваши растения беспокоят муравьи, гусеницы, тля или долгоносики, то можете попробовать применить против них содовый раствор. Просто полейте этим раствором проблемные участки и забудьте о надоедливых вредителях. Для этого нужно в ведре воды растворить 4 ложки соды. Также с помощью соды можно раскислить почву. Просто добавляйте щепотку соды в каждую лунку при посадке растений.

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