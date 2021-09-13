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Пищевая непереносимость: пять признаков, что вам не подходит продукт

13 сентября 2021, 20:03

Пищевая непереносимость - это реакция вашей пищеварительной системы.

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Когда вы едите продукты, которые организм не может переварить, надпочечники вырабатывают кортизол / Pixabay

Точно так же, как потеря веса и потеря жира, пищевая непереносимость и пищевая аллергия звучат как одно и то же. Но это не совсем так.

Хотя они часто используются как взаимозаменяемые, пищевая непереносимость и пищевая аллергия различаются. Согласно Кливлендской клинике, аллергия - это ваша иммунная система, которая реагирует и борется с ингредиентом, который она ошибочно считает вредным.

Пищевая непереносимость встречается гораздо чаще. Пищевая непереносимость - это реакция вашей пищеварительной системы, когда вы едите или пьете то, что ваше тело не может переварить.

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Хотя пищевая непереносимость может быть болезненной и неудобной, она не опасна для жизни, как пищевая аллергия, пишет Livestrong.com.

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1. Вздутие живота и газы

По словам Никета Сонпала, доктора медицины, терапевта и гастроэнтеролога из Нью-Йорка, чрезмерное вздутие живота и газы являются одними из наиболее распространенных симптомов пищевой непереносимости.

После обильной еды с высоким содержанием клетчатки обычно наблюдается небольшое вздутие живота и газы. Но когда эти симптомы становятся неудобными или болезненными и возникают каждый раз, когда вы едите определенную пищу, они могут указывать на непереносимость пищи.

Доктор Сонпал говорит, что, хотя это не для всех, вздутие живота и газы часто являются признаками непереносимости лактозы или неспособности полностью переваривать сахар (лактозу) в продуктах из коровьего молока. (Непереносимость лактозы - наиболее распространенный вид непереносимости, отмечает он.)

Если непереносимость лактозы является причиной вздутия живота, вы также можете испытать боль в желудке или диарею через несколько часов после еды или употребления молочных продуктов, таких как молоко, йогурт, сыр и мороженое.

2. Боль в желудке

По словам доктора Сонпала, боль в животе, которая обычно сопровождается (или является результатом) слишком сильного вздутия живота и газов, является еще одним типичным признаком непереносимости.

Боль в животе варьируется от человека к человеку, но когда она вызвана непереносимостью, она обычно ощущается как спазмы в средней и нижней части живота.

3. Диарея

По словам доктора Сонпала, когда ваше тело не может переваривать или расщеплять определенные продукты, диарея является типичным побочным эффектом. Вот почему это распространенный признак того, что вы можете быть чувствительны к недавно съеденной пище.

"Если у вас часто бывает диарея после еды, возможно, у вас нарушена пищеварительная функция при употреблении определенных продуктов", - говорит он. "Скорее всего, виноваты лактоза или глютен, но это не единственные".

4. Головная боль

По данным клиники Кливленда, хотя это может показаться удивительным, головные боли - еще один признак пищевой непереносимости. А в тяжелых случаях непереносимость пищевых продуктов может даже вызвать мигрень.

Антитела иммуноглобулина G (IgG) являются наиболее распространенным типом антител в вашей крови. Когда вы едите что-то, что ваше тело воспринимает как угрозу, оно выпускает эти антитела в кровоток, говорит доктор Сонпал. Хотя это случается не у всех, иногда антитела IgG могут вызывать мигрень и головную боль.

5. Усталость

Вы когда-нибудь ели что-нибудь и сразу чувствовали себя очень вялыми или уставшими? Причиной может быть падение уровня сахара в крови, но иногда ощущение туманной усталости может быть признаком пищевой непереносимости.

Когда вы едите продукты, которые организм не может переварить, надпочечники вырабатывают кортизол (гормон стресса), который помогает бороться и уменьшать раздражение и воспаление, говорит доктор Сонпал. "Это может вызвать усталость, если ваши надпочечники регулярно вырабатывают кортизол для борьбы с воспалительной реакцией организма", - добавляет он.

4 Общие пищевые непереносимости

1. Лактоза

По данным клиники Кливленда, непереносимость лактозы (типа сахара, содержащегося в молочных продуктах) является наиболее распространенным типом непереносимости.

"При непереносимости лактозы, в зависимости от вашего уровня чувствительности, вам может потребоваться либо исключить, либо уменьшить потребление продуктов, содержащих лактозу", - говорит Бонни Тауб-Дикс, доктор медицинских наук, автор книги "Прочтите, прежде чем съесть: Вы от ярлыка к столу.

Хотя молочные продукты богаты витаминами и минералами, вы все равно можете воспользоваться этими преимуществами, избегая при этом лактозы, выбрав заменители обогащенного молока, такие как миндальное молоко.

2. Глютен

Глютен - это белок, содержащийся в пшенице, ржи и ячмене, а также в производных этих зерновых. Хотя непереносимость глютена - это не совсем то же самое, что глютеновая болезнь (иммунная реакция на глютен), ваша пищеварительная система по-прежнему может испытывать воспаление и беспокойство, когда вы едите эти зерна.

3. Яйца

По данным клиники Кливленда, как и в случае с глютеном или лактозой, некоторые люди могут испытывать симптомы пищевой непереносимости, когда едят яйца, особенно если желток не поврежден.

4. Орехи

Хотя непереносимость или чувствительность к орехам обычно не так серьезна, как аллергия на орехи, они все же могут вызывать сильный дискомфорт в области пищеварения.

Что делать, если вы считаете, что у вас пищевая непереносимость

Подозреваете, что у вас непереносимость пищи? Сонпал говорит, что следующие шаги, которые вы предпримете, зависят от симптомов, которые вы испытываете. Если ваши симптомы очень болезненны или мешают выполнять повседневные задачи, лучше как можно скорее обратиться к врачу.

Но если ваши симптомы поддаются лечению, вы можете попытаться найти виновника на y - говорит он. Вот как это сделать:

Составьте список продуктов, которые вы ели до появления симптомов.

Затем откажитесь от одного из этих продуктов примерно на две недели и наблюдайте за своими симптомами. Например, если вы съели йогурт с ореховой мюсли, виновником могут быть молочные продукты или орехи. Вместо того, чтобы исключать их обоих из своего рациона, попробуйте в течение двух недель избегать молочных продуктов, но продолжая есть орехи, и посмотрите, сохранятся ли ваши симптомы.

Если вы все еще испытываете симптомы, избегая употребления этой пищи, вероятно, проблема была не в еде. По истечении двух недель снова добавьте этот продукт или группу продуктов в свой рацион и попробуйте исключить другой продукт, чтобы увидеть, не вызывает ли это проблема. Продолжайте этот процесс, пока не найдете виновника.

Если вы заметили, что ваши симптомы уменьшились в течение двухнедельного периода, постепенно добавляйте эту пищу обратно в свой рацион и обращайте внимание на свое тело. Если вы чувствуете, что симптомы возвращаются, вам следует отказаться от этой пищи и проконсультироваться с диетологом, который поможет вам составить безопасный план питания.

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