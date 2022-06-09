Пионы в вазе будут стоять месяц: что нужно сделать, чтобы цветы не вяли

пионы / pixabay

Первый месяц лета - это время любимых садовых цветов. Пионы очень красивый цветок, который не только манит своим запахов, но и шикарно смотрится в букете.

Правда не все знают, как правильно ухаживать за срезными пионами, чтобы они не осыпались через день.

Многие эксперты говорят, что пионы нужно срезать рано утром, или поздно вечером, когда бутон не полностью раскрыт. Поскольку в это время в стеблях, листьях и лепестках содержится большое количество влаги.

Благодаря этому срезанные цветы дольше простоят в воде.

Как ухаживать за пионами

Не ставьте пионы в прозрачную вазу. Перед тем, как поставить цветы в вазу, промойте ее марганцовкой.

Следом нужно удалить у пионов все нижние листочки, чтобы они не стали гнить.

Чтобы пионы стояли дольше нужно бросить в воду 1 таблетку аспирина.

Через день воду обязательно менять, и подрезать стебли пионов.

Нельзя пионы ставить под солнечные лучи и рядом с вазой фруктов.

Чтобы пионы долго радовали вас своим ароматом, накройте на ночь бутоны прозрачным пакетом.

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