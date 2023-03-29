Пилот одной запиской избавил девушку от страха летать в самолете: что в ней нарисовано

Девушка решила похвалить пилота, который выручил ее в трудный момент.

Девушка перестала бояться летать / Википедия, twitter.com/juliathelast

Жительница Италии, которая ранее страдала от аэрофобии, сумела преодолеть свой страх, благодаря записке, которую ей передал пилот авиакомпании British Airways.

В ней было изображено поперечное сечение самолета и диаграмма аэродинамики, с помощью которых летчик объяснил пассажирке, как будет лететь самолет, рассказала она в Twitter.

"В кои-то веки я пришла похвалить British Airways, а не критиковать их. Вчера села в самолет, дрожа от страха, а вышла из него спокойная, с диаграммой аэродинамики, нарисованной пилотом Делом, который в одиночку излечил 80 процентов моего страха перед полетами", - написала Джулия в Twitter о своем опыте.

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Также она опубликовала фото той самой записки.

Записка, которую девушке передал пилот / twitter.com/juliathelast

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