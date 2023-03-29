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Пилот одной запиской избавил девушку от страха летать в самолете: что в ней нарисовано

29 марта 2023, 20:40
Девушка решила похвалить пилота, который выручил ее в трудный момент.
Девушка перестала бояться летать
Девушка перестала бояться летать / Википедия, twitter.com/juliathelast

Жительница Италии, которая ранее страдала от аэрофобии, сумела преодолеть свой страх, благодаря записке, которую ей передал пилот авиакомпании British Airways.

В ней было изображено поперечное сечение самолета и диаграмма аэродинамики, с помощью которых летчик объяснил пассажирке, как будет лететь самолет, рассказала она в Twitter.

"В кои-то веки я пришла похвалить British Airways, а не критиковать их. Вчера села в самолет, дрожа от страха, а вышла из него спокойная, с диаграммой аэродинамики, нарисованной пилотом Делом, который в одиночку излечил 80 процентов моего страха перед полетами", - написала Джулия в Twitter о своем опыте.

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Также она опубликовала фото той самой записки.

Пилот одной запиской избавил девушку от страха летать в самолете: что в ней нарисовано
Записка, которую девушке передал пилот / twitter.com/juliathelast

Ранее мы сообщали, что мать новорожденного мальчика запрещает бабушкам и дедушкам менять его подгузники, подчеркивая, что таким образом она хочет защитить "частную жизнь" своего ребенка.

Напомним, девушка четыре месяца не знала имени своего парня. Пользователь популярного американского форума Reddit рассказала, что она не знала имени своего парня в течение первых четырех месяцев их отношений. Не зная, его зовут Патрик или Ричард, она отчаянно искала информацию и избегала ситуаций, когда нужно было называть парня по имени. Но наконец она нашла ответ в документах на его машину.

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Автор: Сергей Кущ
самолет Боинг интересные новости
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