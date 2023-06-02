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"Пилосошу" или "пилососю": Авраменко рассказал, как правильно

Елизавета Бельмас
2 июня 2023, 17:45 обновлено 2 июня, 17:51
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Языковед Александр Авраменко рассказал, как правильно говорить о том, что вы убираете пылесосом.
'Пилосошу' или 'пилососю': Авраменко рассказал, как правильно
"Пилосошу" или "пилососю" / коллаж: Главред, фото: скрин, pexels

Украинцы довольно часто задаются вопросом о том, как рассказать о том, что они убирают с помощью пылесоса. Языковед Авраменко ответил на этот вопрос и дал правильный ответ.

Согласно словам эксперта, правильная форма - "пилососю".

Для начала выясним, какие названия имеет аппарат для очистки от пыли. Украинские словари дают три варианта такого аппарата: наиболее популярный - "пилосос", реже употребляются - "пилотяг/пилосмок". А теперь о действии, запомните, я не "пилосошу", а "пилососю".

Для тех, кому такая форма совсем непривычна, Авраменко предложил альтернативу:

Если эта форма вам непривычна, то говорите "Я убираю пылесосом. Вот и всё. Заботясь о чистоте своего языка, вы уважаете не только себя, а и своих собеседников.

Смотрите видео, в котором эксперт Александр Авраменко рассказал, как правильно говорить про уборку пылесосом:

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украинский язык Александр Авраменко
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