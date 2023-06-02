'Пилосошу' или 'пилососю': Авраменко рассказал, как правильно

Языковед Александр Авраменко рассказал, как правильно говорить о том, что вы убираете пылесосом.

https://news.glavred.info/pilososhu-ili-pilososyu-avramenko-rasskazal-kak-pravilno-10475080.html Ссылка скопирована

"Пилосошу" или "пилососю" / коллаж: Главред, фото: скрин, pexels

Украинцы довольно часто задаются вопросом о том, как рассказать о том, что они убирают с помощью пылесоса. Языковед Авраменко ответил на этот вопрос и дал правильный ответ.

Согласно словам эксперта, правильная форма - "пилососю".

Для начала выясним, какие названия имеет аппарат для очистки от пыли. Украинские словари дают три варианта такого аппарата: наиболее популярный - "пилосос", реже употребляются - "пилотяг/пилосмок". А теперь о действии, запомните, я не "пилосошу", а "пилососю".

Для тех, кому такая форма совсем непривычна, Авраменко предложил альтернативу:

Если эта форма вам непривычна, то говорите "Я убираю пылесосом. Вот и всё. Заботясь о чистоте своего языка, вы уважаете не только себя, а и своих собеседников.

Смотрите видео, в котором эксперт Александр Авраменко рассказал, как правильно говорить про уборку пылесосом:

Также вам может быть интересно: