'Пилосошу' или 'пилососю': Авраменко рассказал, как правильно

Украинцы довольно часто задаются вопросом о том, как рассказать о том, что они убирают с помощью пылесоса. Языковед Авраменко ответил на этот вопрос и дал правильный ответ.
Согласно словам эксперта, правильная форма - "пилососю".
Для начала выясним, какие названия имеет аппарат для очистки от пыли. Украинские словари дают три варианта такого аппарата: наиболее популярный - "пилосос", реже употребляются - "пилотяг/пилосмок". А теперь о действии, запомните, я не "пилосошу", а "пилососю".
Для тех, кому такая форма совсем непривычна, Авраменко предложил альтернативу:
Если эта форма вам непривычна, то говорите "Я убираю пылесосом. Вот и всё. Заботясь о чистоте своего языка, вы уважаете не только себя, а и своих собеседников.
Смотрите видео, в котором эксперт Александр Авраменко рассказал, как правильно говорить про уборку пылесосом:
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