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Пила его до самой смерти: какой известный любимый напиток королевы Елизаветы II

Даяна Швец
23 августа 2024, 19:59
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Несмотря на то, что королева Британии отошла в вечность еще два года назад, поклонники все еще интересуются ее жизнью.
Королева Елизавета
Королева Елизавета очень любила мартини / коллаж: Главред, фото: Getty Images

8 сентября 2022 года не стало Британской королевы. Елизавета была легендарной и удивительной женщиной, которую будут вспоминать еще много лет.

Особенно фанаты Ее Величества интересуются привычками королевы, которые могут приоткрыть завесу ее долголетия и прекрасного самочувствия, даже в почтенном возрасте.

Как известно, стюардесса Элизабет Эванс, была членом экипажа самолета монархини и ее мужа - принца Филиппа - во время их тура по Сингапуру и Малайзии в 1989 году. Именно она, по версии издания People, собрала серию личных вещей покойной королевы Елизаветы II на аукционе Hansons Auctioneers.

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Элизабет Эванс поделилась, что в перечень ее ответственностей во время полетов входило, чтобы у королевы всегда был бокал любимого напитка.

Что за напиток - мартини

Мартини - популярный коктейль, который делается из джина и сухого белого вермута.

Классифицируется как аперитив.

Принадлежит к официальным напиткам Международной ассоциации барменов, категория "Незабываемые".

Благодаря многим отражениям в литературе и кино получило почти культовый статус, сообщает Википедия.

Не секрет, что одним из самых известных предпочтений Елизаветы было мартини. Этот вид алкоголя она любила практически до самой своей смерти. Королева имела привычку в конце сложного дня выпивать вкусный коктейль, а также пила его во время путешествий.

Отказалась монархиня от этой привычки только за год до смерти. И особенно от ритуала выпивать мартини перед сном.

Кроме мартини, Ее Величество также ценила вкус джина и Дюбонне. Сладкое вино обычно подавали королеве за ужином.

Королевская семья - последние новости

Недавно издание Mirror сообщило имя богатого ухажера Кейт Миддлтон. Мало кто знает, что отношения Уильяма и Кэтрин могли навсегда закончиться еще в 2007 году.

Недавно издание US Weekly рассказало, что произошло между Кейт Миддлтон и принцем Уильямом. Принцесса Кейт Миддлтон впервые за долгое время появилась в общественности - на параде Trooping the Color. А все из-за того, что сейчас она лечится от онкозаболевания.

Инсайдеры Букингемского дворца даже сообщили, что во время операции Кейт Миддлтон удалили матку.

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