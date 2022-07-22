Пигментные пятна на коже: как с ними бороться и как убрать в домашних условиях / https://ua.depositphotos.com/

Регулярно миллионы и миллионы людей сталкиваются с проблемой пигментации кожи. Дело в том, что организм регулярно вырабатывает вещество меланин ‒ собственно, тем самым и давая ей пресловутый естественный цвет. Но, иногда меланина, в отдельных частях кожного покрова, получается чрезмерно ‒ от чего и появляются пигментные пятна, веснушки и родинки. Посему люди часто и задаются вопросом "Как убрать пигментацию в домашних условиях?". Попробуем на него ответить

Как убрать пигментные пятна на лице народными средствами

Первое, чем можно отбелить пигментные пятна – ну или хотя бы попытаться ‒ это лимон. Такой фрукт содержит в больших количествах витамина С. А именно он обычно уменьшает выработку организмом меланина. Есть два варианта ‒ либо промокать кожу лимонным соком, либо пропитывать им косметические маски. Но важно помнить, что лимон мощно действует на кожный покров. И поэтому его никак нельзя использовать людям, которые имеют кожу чувствительную либо сухую.

Применять лимонный сок нужно так ‒ наносить на темные участки кожи (либо спонжиком ватным, либо ватной палочкой). Через десять минут после этого промыть физиономию стаканом-другим теплой водой. И все это нужно делать каждый день ‒ пока не будет нужного эффекта.

Далее ‒ петрушка. Если крайне мелко порубить, на части, корень этого растения. Затем ‒ залить кипятком на час-другой. То полученный настой тоже можно использовать в качестве средства борьбы с пятнами. Более того, листья и стебель петрушки (если их измельчить в блендере), то они превращаются в неплохую маску от пигментных пятен. Ее нужно использовать дважды за неделю ‒ не менее 25 минут. А вот отвар можно заморозить в холодильнике и потом протирать им лицо.

Молочные продукты (помимо молока, еще кефир и ряженку) в формате масок тоже наносят для того, чтобы бороться с пигментными пятнами. Кроме того, можно измельчить и смешать ягоды черной смородины, клюквы и молочный йогурт (столовую ложку). Причем смесь лучше всего оставлять в среднем на 15 минут.

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Как убрать пигментные пятна / https://ua.depositphotos.com/

Что можно купить в аптеке от пигментных пятен

Как говорят специалисты, при борьбе с пигментными пятнами неплохо помогает правильно подобранная косметика. Конечно, лучше всего, чтобы список всяких-разных там кремов, сывороток и скрабов составил косметолог. Но, если обратиться к специалисту не получается, то можно попробовать и самостоятельно ответить на вопрос "Чем можно отбелить пигментные пятна?" ‒ но при этом неукоснительно внимательно читать состав на упаковке каждого из косметических средств.

Итак ‒ в первую очередь, антипигментная косметика обязана иметь хорошие отбеливающие возможности. В идеале, в средство должно быть сращу две группы мощных веществ. Первые помогут коже отшелушить ороговевшие и омертвевшие клетки, а вторые ‒ уменьшить выработку меланина. В первую категорию входят разнообразные фруктовые кислоты и энзимы. Во вторую ‒ экстракт солодки, арбутин, витамин С, а также феруловая кислота.

Но, тут важно не забывать и о том, что кожу нужно защищать от солнца. Дело в том, что ультрафиолет, которого полно в лучах светила, в массовом порядке приводит к появлению все новых и новных сотен пигментных пятен. Поэтому перед выходом на улицу косметологи рекомендуют людям, у которых много таких пятен, регулярно мазать тело кремами, в которых высокий уровень вещества SPF.

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