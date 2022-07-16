Пьете один мусор каждый день: какой чай самый вредный и несет невероятную опасность

Кому нельзя черный чай / pixabay

Самый любимый и согревающий напиток, особенно в зимнюю пору, является чай. Каждый из нас знает, что самыми полезными чаями являются травяные.

Травяной чай успокаивает, тонизирует и поднимает иммунитет. Но, такие чаи каждый день мы не пьем, и медики не советуют.

Самыми распространенными чаями, безусловно, являются - черный и зеленый.

Эксперты отмечают, что с особой осторожностью нужно пить крепкий черный чай людям с заболеваниями сердца.

Черным чаем нельзя увлекаться, ведь он сильно усиливает сердцебиение.

Нельзя пить черный чай людям с гипертонией и заболеванием нервной системы.

Какой чай самый опасный

Как сообщают диетологи и эксперты, самый опасный чай - этой чай в пакетиках.

Такой чай противопоказано пить всем, поскольку вы "травите" себя одной жижей. Чай в пакетиках используют из остатков, и в нем находится один мусор.

Чтобы ваш организм не пострадал, покупайте качественный листовой чай.

Как правильно пить черный чай

Черный чай должен быть не крепким.

Черный чай нельзя пить сильно горячим и во время завтрака.

Нельзя пить вчерашнюю заварку черного чая. Такой напиток может навредить организму.

Польза черного чая

Черный чай полезен, посколько дарит бодрость из-за высокого содержания кофеина. Черный чай менее агрессивен, и не так реагирует на ваш организм, как кофе.

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