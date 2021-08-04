Первый звонок 2021 в Украине: когда и как дети будут учиться в условиях эпидемии, расписание каникул

Школа / УНИАН

Учебный год 2021-2022 начинается с 1 сентября, и родителей школьников тревожит вопрос, как будут проходить занятия в условиях эпидемии и стоит ли готовиться к тому, что уроки снова будут осуществляться в режиме онлайн.

Учебный год 2021 в Украине

В среду, 1 сентября прозвенит первый звонок для украинских школьников. В МОН планируют, что новый учебный год начнется в обычном режиме. Однако позже в ведомстве будут ориентироваться по ситуации. Если Украина вновь попадет в красную зону, обучение будет дистанционным.

Для того чтобы процесс обучения был более безопасным, Министерство рекомендовало учителям вакцинироваться от COVID-19. К началу занятий в школах Украины планируется провакцинировать наиболее возможное количество педагогов.

Министр образования Сергей Шкарлет отметил, что для воспитанников детских садов и детей начальной школы очное посещение учебного заведения в приоритете. Остальные учащиеся будут посещать школу руководствуясь эпидемиологической ситуацией в регионах.

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Стандартно учебный год 2021-2022 должен начаться 1 сентября и закончится не позже 1 июля. Однако все решит ситуация с распространением коронавирусной инфекции.

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Когда каникулы в Украине

Предусматривается и четыре периода каникул для детей (даты начала и окончания каникул предварительные):

Осенние – с 25 октября по 31 октября 2021;

зимние – с 25 декабря по 9 января 2022;

весенние – с 28 марта по 3 апреля 2022;

летние – с 1 июня по 31 августа 2022 года.

В высших учебных заведениях обучение также начинается с 1 сентября. Когда учебный год подходит к концу, решается каждым ВУЗом в индивидуальном порядке.