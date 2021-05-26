Первый звоночек: Польша не пропустила в Барселону самолет Белавиа

Самолет Белавиа так и не смог покинуть воздушное пространство Беларуси.
Польское агентство гражданской авиации не пустило в свое воздушное пространство самолет белорусской авиакомпании Белавиа. Борту, который следовал в Барселону, пришлось возвращаться в Минск.
Как видно на сервисе Flightradar24, самолет Белавиа так и не смог покинуть воздушное пространство Беларуси. В итоге самолету пришлось кружить в небе, чтобы выработать топливо перед заходом на посадку.
"Самолет Белавиа действительно не был допущен в воздушное пространство Польши. Европейское агентство авиационной безопасности рекомендовало не допускать белорусские самолеты в воздушное пространство Евросоюза, а Польша является пограничной страной с Беларусью", — пояснила свое решение польская сторона.
Напомним, над Беларусью исчезли самолеты: из-за "пиратства" Лукашенко почти все летят в обход. Теперь над Беларусью пролетают в основном российские самолеты и судна тех стран, которые еще не приняли решение отказаться осуществлять рейсы в страну.
Президент Украины Владимир Зеленский 24 мая поручил Кабмину подготовить решение о прекращении авиасообщения с республикой Беларусь.
25 мая Кабмин официально закрыл авиасообщение Украины с Беларусью. Решение Киева начинает действовать с 26 мая.
Инцидент с самолетом рейса Ryanair в Минске:
- Самолет компании Ryanair 23 мая летел из Афин в направлении Вильнюса, однако вынужден был приземлиться в Минске после того, как в Беларуси предупредили о том, что власти получили письмо о "бомбе на борту". Взрывных устройств в самолете не обнаружили.
- Этим рейсом летел Роман Протасевич – основатель оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta, освещавшего события, связанные с протестами в Беларуси. Протасевича задержали вместе с его девушкой – Софией Сапегой.