Первый звоночек: Польша не пропустила в Барселону самолет Белавиа

Польша не пропустила в Барселону самолет Белавиа / casino.by

Польское агентство гражданской авиации не пустило в свое воздушное пространство самолет белорусской авиакомпании Белавиа. Борту, который следовал в Барселону, пришлось возвращаться в Минск.

Как видно на сервисе Flightradar24, самолет Белавиа так и не смог покинуть воздушное пространство Беларуси. В итоге самолету пришлось кружить в небе, чтобы выработать топливо перед заходом на посадку.

"Самолет Белавиа действительно не был допущен в воздушное пространство Польши. Европейское агентство авиационной безопасности рекомендовало не допускать белорусские самолеты в воздушное пространство Евросоюза, а Польша является пограничной страной с Беларусью", — пояснила свое решение польская сторона.

Напомним, над Беларусью исчезли самолеты: из-за "пиратства" Лукашенко почти все летят в обход. Теперь над Беларусью пролетают в основном российские самолеты и судна тех стран, которые еще не приняли решение отказаться осуществлять рейсы в страну.

Президент Украины Владимир Зеленский 24 мая поручил Кабмину подготовить решение о прекращении авиасообщения с республикой Беларусь.

25 мая Кабмин официально закрыл авиасообщение Украины с Беларусью. Решение Киева начинает действовать с 26 мая.

Инцидент с самолетом рейса Ryanair в Минске: