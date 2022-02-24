Первые потери Украины: Одесская, Херсонская, Донецкая области

Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери росийским захватчикам.
Главнокомандующий Вооруженные Сил Украины Валерий Залужный заявил, что потерь в рядах украинской армии на данный момент нет.
"Потерь среди защитников Украины по состоянию на сейчас нет. Мы на нашей земле и не сдадим ее", - подчеркнул главнокомандующий.
В Госпогранслужбе заявили о гибели одного пограничника во время обстрела населенного пункта Преображенка в Херсонской области.
Глава Николаевской ОДА Виталий Ким сообщил о четверых раненых военных.
"4 тяжелых раненых военных в Очакове. Били по военному порту и радару. Бьют очень точно из военной инфраструктуры. По Кульбакино, вызовов на скорую от военных не было", – отметил чиновник.
Президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери российским захватчикам.
Антон Геращенко сообщил о смерти шести человек и семи раненых. Также 19 человек пропали без вести.
"В 08.36 в Одесской области в городе Подольск ВЧ 0173 бомбардировки, 6 – погибших, 7 – ранены, 19 без вести пропали. В 08.38 в городе Мариуполь Донецкой области в результате обстрела человек погиб, 2 ранены", – отметил Геращенко.
Сергей Лещенко сообщил, что Укрзализныця начала эвакуацию жителей Донецкой и Луганской областей со станций Сватово, Рубежное, Краматорск, Мариуполь, Константиновка, Лисичанск.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин заявил в ночь на четверг, 24 февраля, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией в Донбассе.
Верховная Рада проголосовала за введение на всей территории Украины военного положения. За соответствующее решение отдали голоса 300 нардепов.
Читайте также:
- ВСУ сбили на Донбассе 5 российских самолетов и вертолет, уничтожены два танка
- Из Крыма, России и Беларуси началось вторжение военной техники: список областей
- Украинские военные отбили город Счастье, который атаковал российский агрессор
- Йенс Столтенберг призвал Россию немедленно прекратить военные действия против Украины