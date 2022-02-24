Первые потери Украины: Одесская, Херсонская, Донецкая области

Армия Украины / Reuters

Главнокомандующий Вооруженные Сил Украины Валерий Залужный заявил, что потерь в рядах украинской армии на данный момент нет.

"Потерь среди защитников Украины по состоянию на сейчас нет. Мы на нашей земле и не сдадим ее", - подчеркнул главнокомандующий.

В Госпогранслужбе заявили о гибели одного пограничника во время обстрела населенного пункта Преображенка в Херсонской области.

Глава Николаевской ОДА Виталий Ким сообщил о четверых раненых военных.

"4 тяжелых раненых военных в Очакове. Били по военному порту и радару. Бьют очень точно из военной инфраструктуры. По Кульбакино, вызовов на скорую от военных не было", – отметил чиновник.

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Президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери российским захватчикам.

Антон Геращенко сообщил о смерти шести человек и семи раненых. Также 19 человек пропали без вести.

"В 08.36 в Одесской области в городе Подольск ВЧ 0173 бомбардировки, 6 – погибших, 7 – ранены, 19 без вести пропали. В 08.38 в городе Мариуполь Донецкой области в результате обстрела человек погиб, 2 ранены", – отметил Геращенко.

Сергей Лещенко сообщил, что Укрзализныця начала эвакуацию жителей Донецкой и Луганской областей со станций Сватово, Рубежное, Краматорск, Мариуполь, Константиновка, Лисичанск.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин заявил в ночь на четверг, 24 февраля, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией в Донбассе.

Верховная Рада проголосовала за введение на всей территории Украины военного положения. За соответствующее решение отдали голоса 300 нардепов.

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