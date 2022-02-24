Первая помощь пострадавшим в условиях военного положения – наложение жгута и сердечно-легочная реанимация

Глубина нажатия должна составлять около 5-6 см. Частота нажатия должна составлять около 100-120 в минуту.

При отсутствии средств для остановки кровотечения, давите на рану

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