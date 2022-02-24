Первая помощь пострадавшим в условиях военного положения – наложение жгута и сердечно-легочная реанимация

Алгоритм оказания первой помощи до приезда бригады экстренной медицинской помощи.
До приезда бригады экстренной медицинской помощи необходимо соблюдать алгоритм оказания домедицинской помощи.
- Необходимо удостовериться, что вы в безопасности. Личная безопасность – это приоритет. Осмотрите место происшествия и убедитесь, что угроз нет.
- По возможности нужно переместить пострадавшего в более безопасное место.
- Оцените состояние пострадавшего. Проверьте дыхание и сознание. Не нужно нажимать на части тела, чтобы определить его состояние. Нормальное дыхание – это не менее 2-3 выдохов за период времени, когда вы можете вслух сосчитать от 501 до 510 (10 сек). Выдохом считается – подъем и опускание живота. Если пострадавший в сознании, то нет необходимости проверять пульс и дыхание сразу.
- Остановить кровотечение нужно как можно быстрее. Подойдут жгут, турникет или тугая повязка. Накладывать жгут на конечности нужно выше места кровотечения! Правильно наложенный кровоостанавливающий джуг/турникет предполагает, что кровотечение остановлено. Также необходимо зафиксировать время его наложения. Оптимально – написать время на открытой части тела пострадавшего. Вы можете также запомнить время.
- При отсутствии средств для остановки кровотечения, давите на рану. Важно: не переставайте давить на рану до приезда медиков или наложения кровоостанавливающего жгута/турникета. В зависимости от вида кровотечения остановка давления на рану может стать смертельной для человека.
- Обеспечьте проходимость дыхательных путей. Если у пострадавшего во рту посторонние предметы, рвотные массы, уберите их для восстановления проходимости дыхательных путей.
- Если даже после остановки кровотечения и обеспечения проходимости дыхательных путей у раненого не появились жизненные признаки, следует начинать сердечно-легочную реанимацию (СЛР).
- Для СЛР положите пострадавшего на спину, закиньте голову назад. Нажимайте посреди грудной клетки двумя руками: основание одной ладони накройте другой ладонью. Глубина нажатия должна составлять около 5-6 см. Частота нажатия должна составлять около 100-120 в минуту.
- Держите раненого в стабильно боковом положении до приезда медиков.
- Не оставляйте пострадавшего самого. Даже если вы остановили кровотечение, раненый в сознании может захотеть снять жгут или турникет, ведь ему больно.
Автор: Елена Стронг