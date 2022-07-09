Персик или нектарин: в чем польза фруктов и почему их нельзя есть людям с больным желудком

В чем польза и вред персиков и нектаринов / pixabay.com

Персики и нектарины когда-то были для нас экзотическим фруктом, но с переменой климата их можно найти на практически на каждом участке - они адаптировались к нашим условиям.

Большинство людей с удовольствием едя сочные плоды персиков, не задумываясь об их пользе. Эти фрукты благоприятно действуют на организм и существенно улучшают здоровье.

В чем польза персиков

Пользу персика трудно переоценить - они хорошо утоляют голод и способствуют пищеварению. Из-за высокого содержания калия и магния персики полезны при анемии, болезнях сердца и стрессах. Персики и их сок рекомендуются при восстановлении после тяжелой болезни.

Также они помогают сохранить молодость кожи, препятствуя появлению морщин и пигментных пятен. Персики очень богаты сахарами и клетчаткой, что делает их ценным источником энергии. В сезон рекомендуется включать в свой рацион как можно больше свежих персиков.

В чем польза нектаринов

"Брат" персика - нектарин, содержит бета-каротин, витамины группы В, А, С, Н и РР, а также необходимые минеральные вещества: калий, кальций, железо, сера, фосфор и натрий, пектин, природные сахара, пищевые волокна, которые мягко очищают организм от ненужных шлаков и токсинов.

Что полезнее персик или нектарин?

Оба фрукта обладают мочегонным свойством, выводят из организма токсины и свободные радикалы, но в нектаринах выше концентрация витамина А, С, железа, калия, магния и бета-каротина.

Читайте такжеНевероятная польза сала: кто должен есть его каждый день, а кому нужно срочно исключить из рациона Поэтому людям с повышенным уровнем сахара в крови следует помнить, что нектарин в разы слаще персика, и употреблять его после консультации с врачом.

Кому нельзя есть персики

Оказывается, что из-за большого количества сахара персики лучше не употреблять людям с:

Индивидуальной непереносимостью или аллергией на персики;

Сахарным диабетом (персик богат сахарами, злоупотреблять этими фруктами может быть опасно);

Ожирением (конечно, персик предпочтительнее пирожных, но все-таки углеводов в нем немало);

Гастритом с повышенной кислотностью, язвой;

Расстройством желудка, диареей, любыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта, при которых необходимо ограничивать употреблением свежих фруктов.

Даже совершенно здоровые люди могут "заработать" расстройство пищеварения, если будут питаться одними только персиками. Поэтому не стоит злоупотреблять этими фруктами и есть их в слишком большом количестве.

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