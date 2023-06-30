Переживут всех: астрологи рассказали, какие знаки зодиака живут дольше всех

Эксперты по звездам выяснили, кто из представителей зодиакального круга настоящие долгожители.

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какие знаки зодиака живут дольше всех / коллаж: Главред, фото: pexels

Астрологи считают, что существует зависимость между знаком зодиака и продолжительностью жизни человека. Некоторые знаки имеют заслуженную репутацию долгожителей.

Какой из знаков зодиака является долгожителем - избавляется от стрессов

Человек, родившийся под знаком Рака, — терпеливый и уравновешенный человек. Помогая большому количеству людей, он надеется достичь своей цели — жить свободной от стресса жизнью, способствующей хорошему здоровью и постоянному физическому пребыванию рядом со своей семьей. Вероятно, из-за этого у этих людей продолжительность жизни больше, чем у других.

Какие знаки зодиака живут дольше всех - осторожные

Человек, родившийся под знаком Девы, известен своей осторожностью и рассудительностью. Прежде чем принять кого-то в друзья, он тщательно рассматривает их и тщательно наблюдает за их поведением. Поскольку он знает, что для развития здоровых отношений требуется время, он всегда сохраняет терпеливое и усердное поведение. Это то, что дает ему возможность пережить другие знаки. Кроме того, образ жизни Девы демонстрирует почтение к миру природы, человеческому телу и эмоциям человека.

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Какой знак зодиака долгожитель - процветание и драйв

Огненный и активный знак Овна требует движения, чтобы процветать. Когда жизнь для него начинает замедляться, он начинает замечать, что его интерес к жизни понемногу угасает. Сочетание его драйва и храбрости побуждает его совершать замечательные вещи. Это также является ключом к его необычайной долговечности. Этими людьми двигает набор общих целей, в том числе стремление испытать жизнь в полной мере и быть в окружении людей, разделяющих их ценности.

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