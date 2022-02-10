Перевод часов на летнее время 2022 – когда переходим в Украине

Когда переводят часы 2022 / depositphotos.com//1zoom.ru

Для украинцев перевод часов на летнее время 2022 уже обычная практика. Куда будем переводить стрелки – вперед или назад и когда переходить на летнее время, разобрался Главред.

О том, какой праздник принесет украинцам длинные выходные, читайте в материале: Выходные в марте 2022: сколько будут отдыхать в Украине.

Когда переводят часы 2022 – летнее время

Переход на летнее время по традиции осуществляется в последнее воскресенье марта. В 2022 году – это 27 марта. Стрелки часов будут переводить на час вперед в три часа ночи по киевскому времени.

К слову, переход на зимнее время, согласно постановлению Кабмина от 1996 года осуществляется также в последнюю неделю октября. В этом году переход на зимнее время состоится 30 октября в три часа ночи.

Перевод часов в Украине 2022 на летнее время помогает раньше начинать день, меньше использовать энергоресурсы и искусственное освещение и дольше работать.

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Когда отменят перевод часов в Украине

Будет ли Украина переходить на зимнее время – предмет многолетних дискуссий в парламенте. Ранее, спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что Верховная Рада рассмотрит законопроект, который предусматривает, что Украина останется на зимнем времени.

Год назад в Украине в первом чтении был принят законопроект "Об исчислении времени в Украине". Он предусматривает закрепления на территории Украины единственного киевского времени и отмену перевода часов. Во втором чтении проект не набрал нужного количества голосов, чтобы вступить в силу. Вопрос о том, когда перестанут переводить время в Украине остается открытым.

Перевод часов на летнее время – как адаптироваться

Медики в один голос уверяют, что переход на летнее время – это встряска для организма. При сбое биоритмов могут возникнуть проблемы со сном, нарушения работы сердечно-сосудистой системы, депрессия.

Чтобы минимизировать влияние смены часового пояса, специалисты рекомендуют заранее настраивать организм на перемены.

При переходе на летнее время, за 4 дня до этого необходимо ложиться на 15 минут раньше и каждый день отодвигать сон на 15 минут.

Исключить дневной сон и употребление кофе во второй половине дня. Завтракать – на час раньше.

Не злоупотреблять жирной, сладкой и острой пищей.

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