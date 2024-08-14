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Перенаселение Земли не за горами: ученые назвали страны с демографическим бумом

Даяна Швец
14 августа 2024, 04:10
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Не секрет, что население Земли растет с каждым годом. Однако есть те страны, где в глобальном масштабе ситуация для планеты очень сложная.
Ученые назвали страны с самыми высокими темпами прироста населения
Ученые назвали страны с самыми высокими темпами прироста населения / Коллаж: Главред, фото: The World Factbook, фото: ua.depositphotos.com

В 2022 году население планеты уже достигло отметки в 8 миллиардов, а уже через 60 лет, скорее всего, побьет рекорд в 10 миллиардов. Издание IFLScience опубликовало рейтинг стран с самыми высокими темпами прироста населения.

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в США вычислило процентные показатели темпов роста населения. Они учитывали рождаемость, смертность и миграцию в рамках страны и выяснили среднее изменение численности населения.

Страны с самыми высокими темпами прироста населения сейчас:

  • Южный Судан - 4,65%;
  • Нигер - 3,66%;
  • Ангола - 3,33%;
  • Бенин - 3,29%;
  • Экваториальная Гвинея - 3,23%;
  • Уганда - 3,18%;
  • Демократическая Республика Конго - 3,11%;
  • Чад - 3,01%;
  • Мали - 2,9%;
  • Замбия - 2,83%.

Где сейчас демографический взрыв?

Рекордсменами, безусловно, являются африканские страны. На всем континенте наблюдается похожая тенденция - такой прирост обусловлен ростом рождаемости и снижением уровня смертности, по версии исследователей.

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Согласно данным Международного валютного фонда (МВФ), за последние чуть более чем 120 лет (с 1900 года), население Африки увеличилось в 10 раз.

Однако не на всем африканском континенте ситуация такая радостная.

В последнем списке ЦРУ также есть африканские страны, где темп численности населения наоборот сокращается. Вероятно, это связано со снижением рождаемости. Таким образом бум африканского континента не будет длиться вечно.

Что такое вспышка рождаемости в мире

Демографический взрыв - резкий рост количества населения.

В общемировых масштабах начался с середины ХХ века. В этот период рождаемость значительно опережает смертность, что приводит к ускоренному увеличению численности населения, несогласованному с объективными требованиями социально-экономического развития общества.

Превышение количества рождающихся над количеством смертей достигает больших размеров, пишет Википедия.

Современные высокие темпы роста численности населения Земли в значительной степени определяются темпами его увеличения в развивающихся странах, где проживает 70 % населения мира. Во время демографического взрыва среднегодовой прирост превышает 2 %.

Когда произойдет демографический кризис?

Ученые прогнозируют, что уже к 2100 году в 97% стран уровень рождаемости не будет достаточно высоким, чтобы поддерживать численность населения.

Как вывод, несмотря на рост населения в некоторых отдельных странах, численность населения в разрезе планеты, вероятно, достигнет своего пика быстрее, чем ожидалось, а затем уменьшится к середине 2080-х годов.

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ЦРУ Африка Южный Судан демография демографический кризис
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