Перелом в войне – через 2 месяца: астролог дала обнадеживающий прогноз для Украины

Астролог Анна Евремова спрогнозировала, когда будет перелом в войне в Украине/ Reuters, pixabay.com

Астролог Анна Ефремова дала обнадеживающий прогноз относительно дальнейших событий в войне в Украине. Она прогнозирует, что переговорный процесс может состояться в июле этого года.

Об этом астроэксперт написала в своем Telegram-канале. При этом она напомнила, что июнь и июль были самыми сложными месяцами для нашей страны.

После переговорного процесса в июле, в следующем месяце нашу страну ждут значимые изменения.

"Напоминаю, что только сентябрь внесет более значимые изменения. Но всё же, мы их почувствуем не прямо таки вот... Есть определенное время, когда начинают меняться энергии после перестройки планет. Весь 2022 год несет напряжение", – говорит астролог.

Ефремова отмечает, что, согласно ее прогнозам, Украина сохранится как государство.

Ранее астролог Ангелина Вакулина прогнозировала, что активные боевые действия продлятся до середины зимы. По словам астролога, война в Украине может закончиться только в 2023 году.

Также ранее астролог Александра Иванишина отмечала, что уже в августе возможно изменение вектора войны в лучшую для нас сторону. Июль, согласно прогнозу, даст новый импульс на защиту страны и очистку своих территорий.

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