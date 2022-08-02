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"Перелом в войне будет в сентябре": астролог назвала период победы Украины и крах для России

2 августа 2022, 10:41

Когда закончится война в Украине и наступит крах для РФ.

война, гороскоп для Украины
Гороскоп для Украины / pixabay

2023 год для Украины станет глотком свежего воздуха и началом рассвета. Астролог и экстрасенс Анна Ефремова пишет, что Украине стоит выстоять до февраля следующего года.

"До февраля 2023 года вокруг президента скопятся предатели и манипуляторы, это для него опасный период, так как эти упыри могут попытаться свергнуть главу государства любым способом! Наша задача этого не допустить! У Украины есть шанс победить только в тандеме с Зеленским", - говорит астролог.

Гороскоп для Украины

Как пишет астролог, захвата Киева не произойдет, что бы оккупанты не делали.

"В конце сентября 2022 отключится крайне неблагоприятная планетарная комбинация для Украины и наступит переломный момент в войне! Но напряжение сохраняется до конца 2022", - говорит Ефремова.

Уже с 7-го февраля 2023 года Украина попадает под благоприятное влияние Юпитера и это даст стране очень хорошие шансы во всех начинаниях.

"Это как благословение свыше. И шанс одержать победу", - сообщила она.

Задача украинцев выдержать и выстоять любой ценой до февраля 2023.

"Те, кто не в стране, при возможности переселите до весны 2023, если не можете, то не раньше октября - ноября возвращайтесь, это минимум. Все, кто в стране, готовимся к зиме заранее", - говорит астролог.

Крах для России

"В 2023-2024 год станет для России крайне сложным, изоляция, бедствия, огромная вероятность военного конфликта внутри страны, экономический кризис, большая смертность. Ситуация в которой окажется Путин будет поэтапно ухудшаться. В 2022 я смерти не вижу, но все, что с ним будет происходить позже будет однозначно только ему во вред", - сообщила экстрасенс.

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