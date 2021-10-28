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Переход на зимнее время: чем опасен перевод часов для украинцев и что нужно сделать для адаптации

28 октября 2021, 05:59
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Центр общественного здоровья Украины предоставил ценные советы для комфортного перехода на новое время.

перевод часов
Перевод часов сказывается на психике человека / blogkislorod.ru

В грядущее воскресенье, 31 октября, стрелки часов в Украине переведут на час назад.

Из года в год специалисты говорят о том, что к резкой смене режима дня важно подготовиться заранее и постепенно.

Ученые по этому поводу мыслят по-разному. Некоторые говорят, что это "удар по биоритмам" и утверждают, что адаптация организма при переходе на зимнее время длится около месяца, а еще - провоцирует стрессы, депрессии и даже становится причиной ДТП. В этот период человек может страдать от психологического дискомфорта: легковозбудимые страдают бессонницей ночью или, наоборот, повышенной сонливостью днем. Также люди чувствуют усталость.

Другие же утверждают, что ничего опасного для здоровья в этом нет.

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Однако, все же лучше перестраховаться и помочь организму адаптироваться

Специалисты советуют за несколько дней до перевода часов ложиться спать на некоторое время позже, и так же просыпаться.

Важно избегать употребления кофеина за 6 часов до сна (кофе, чай, большинство газированных напитков).

Не стоит употреблять алкоголь и лучше отказаться от курения, особенно перед сном.

Важно исключить из рациона тяжелую, острую, сладкую пищу.

Нужно больше двигаться днем, а гулять вечером.

Стоит выбрать комфортный температурный режим в спальне и регулярно ее проветривать.

А также не помешает отказаться от гаджетов перед сном и спать, как минимум 6, максимум 8 часов в сутки.

Таким образом организм будет в норме.

viber
перевод часов переход на зимнее время
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