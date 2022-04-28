Переход Меркурия в знак Тельца 7-12 мая: кому из знаков стоит быть осторожными

Трем знакам зодиака следует умерить гордыню и пойти навстречу своей второй половинке.
Переход Меркурия в созвездие Тельца и начало его ретроградного движения может стать непростым временем для трех представителей зодиакального круга. В этот период увеличивается вероятность конфликтов и ссор с самыми близкими людьми.
Гороскоп на май 2022 расскажет, кому из знаков посчастливится укрепить материальное положение и достичь карьерных высот, а кто встретит свою вторую половинку и получит долгожданное предложение.
Период вхождения Меркурия в созвездие Тельца может оказаться сложным для отношений и личной жизни трех знаков зодиака. Необходимо сохранять спокойствие и не поднимать острые темы, чтобы не задеть чувств любимых людей.
Весы
Весы в отношениях всегда привыкли отстаивать свою точку зрения до последнего. Однако в этот период такая правота может сказаться на отношениях не наилучшим образом. Ваше желание выйти победителем из конфликта может привести к расставанию. Поэтому лучше обратить внимание на назревающие в вашем союзе проблемы и поговорить по душам со своим партнером.
Скорпионы
Скорпионы те еще любители подраматизировать и приукрасить реальность, чтобы заставить партнера действовать в своих интересах. Однако во время перехода Меркурия нужно немного сбавить обороты и снизить интенсивность. Перестаньте делать из мухи слона и приложите все усилия, чтобы прийти к компромиссу, который бы устраивал обе стороны. Умение слушать может стать ключом к успеху.
Рыбы
Рыбам в этом периоде нужно больше прислушиваться к собственным желаниям. Понять, чего вы действительно хотите и правильно расставить приоритеты. Это может помочь разрешить проблемы, которые недавно возникли в отношениях и укрепить союз. Ваше самодовольство наоборот, может привести к нежеланным ситуациям. Чтобы избежать расставания необходимо откровенно поговорить с любимыми и расставить все по полочкам.
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