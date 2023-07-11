"Передаст дворник": адвокат - о новом способе вручения повесток в Украине

В уведомление о вызове в ТЦК может быть вписана фраза, что "уведомление и повестка считается надлежащим образом врученными через обслуживающую организацию".

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Дать повестку о вызове в ТЦК может дворник / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

В Украине продолжается мобилизация и может случиться так, что повестки начнут раздавать работники ЖЭКов и дворники. Это прокомментировал адвокат Роман Симутин.

Он отметил, что в сообщение о вызове в ТЦК могут вписать фразу, что "уведомление и повестка считается надлежащим образом врученными через обслуживающую организацию".

"А кто у нас работает с людьми и постоянно на виду? Руководители и мастера ЖЭКа? Ага, куда там, этих еще попробуй найди да поймай. Фактически повестку с уведомлением вам вручили через дворника, которому на самом деле некогда голову поднять за работой, не говоря об дежурстве под подъездом для вручения вам вызовов", - говорит адвокат.

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В то же время он пояснил, что в случае, если человек возьмет у дворника повестку и поставит подпись о ее получении, тогда придется идти в ТЦК.

"С юридической точки зрения (дворник вручить повестку - Главред) – не может, потому что не наделен полномочиями, в отличие от начальника ЖЭКа. Хотя и в этом случае есть куча вопросов, но если вы повестку возьмете и распишетесь – тогда уже нет значения, кто и каким образом ее вручил", - пояснил он.

Напомним, в Хмельницкой области произошел скандальный случай, когда сотрудники ТЦК угрожали мужчине прямо у него дома. После этого адвокат пояснил, могут ли сотрудники ТЦК заходить в жилье.

В то же время интересный вопрос и о том, могут ли дать повестку студенту на каникулах или в академотпуске. Человек, ставший студентом дневной или заочной формы обучения после мобилизации, не имеет права на освобождение от военной службы.

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