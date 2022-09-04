Перед выходом из дома люди заливают в раковину и унитаз подсолнечное масло: зачем это нужно

Зачем в раковину заливают подсолнечное масло / скриншот

Проблемы с сантехникой появляются даже у самых бдительных хозяек. Если не пользоваться раковиной длительное время, то в сифоне образуется налет, который "тормозит" слив воды.

Более того, засор будет издавать неприятный запах, который будет распространяться повсюду и его тяжело убрать.

Как убрать засор в раковине с помощью масла?

Для профилактики всегда нужно засыпать в раковину или унитаз специальные средства. Или можно вызвать специального мастера, чтобы устранить проблему, но верным решением будет использование подсолнечного масла.

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Оно образует защитную пленку, которая не даст неприятному запаху проникать в помещение.

Сделайте это, когда все дела в загородном доме сделаны.

Лейте масло очень осторожно.

Продолжительность использования может достигать 3 месяцев.

Обратите внимание на манипуляции с сифоном перед использованием масла:

Перед тем, как залить масло, следует открутить сифон и очистить его. Если вы не будете использовать его для создания защитного шара, то не следует его трогать вообще. Не бойтесь, что потом трубы будут загрязняться. Решить проблему помогут обычные средства для очистки труб.

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