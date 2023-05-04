Перед посадкой помидор в лунки бросают песок и яичные скорлупы: что это дает

Правильная посадка помидоров - это залог успешного урожая. Одним из ключевых моментов при посадке является подготовка лунок для рассады.
Мы расскажем, что насыпать в лунку при посадке помидор, чтобы обеспечить растению лучшие условия для роста и развития.
Органическое удобрение
При посадке помидоров в лунки можно добавить органическое удобрение, такое как компост или перегной. Это обеспечит растению необходимые питательные вещества и поможет ему расти и развиваться.
Песок или перлит
Для улучшения дренажа и предотвращения застоя воды можно добавить в лунку небольшое количество песка или перлита. Это также поможет предотвратить загнивание корней растения.
Кальций и магний
Кальций и магний необходимы для правильного развития помидоров и образования крепких стеблей и плодов. Поэтому перед посадкой в лунки можно добавить измельченные яичные скорлупы, кости или древесную золу.
Микроэлементы
Помидоры нуждаются в микроэлементах, таких как железо, марганец, цинк и медь. Чтобы обеспечить растению все необходимые микроэлементы, перед посадкой можно добавить специальный комплекс удобрений, содержащий микроэлементы.
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