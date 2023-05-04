Перед посадкой помидор в лунки бросают песок и яичные скорлупы: что это дает

Мы расскажем, что насыпать в лунку при посадке помидор, чтобы обеспечить растению лучшие условия для роста и развития.

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Зачем в лунку при посадке помидор бросают песок и яичную скорлупу / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Правильная посадка помидоров - это залог успешного урожая. Одним из ключевых моментов при посадке является подготовка лунок для рассады.

Мы расскажем, что насыпать в лунку при посадке помидор, чтобы обеспечить растению лучшие условия для роста и развития.

Органическое удобрение

При посадке помидоров в лунки можно добавить органическое удобрение, такое как компост или перегной. Это обеспечит растению необходимые питательные вещества и поможет ему расти и развиваться.

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Песок или перлит

Для улучшения дренажа и предотвращения застоя воды можно добавить в лунку небольшое количество песка или перлита. Это также поможет предотвратить загнивание корней растения.

Кальций и магний

Кальций и магний необходимы для правильного развития помидоров и образования крепких стеблей и плодов. Поэтому перед посадкой в лунки можно добавить измельченные яичные скорлупы, кости или древесную золу.

Микроэлементы

Помидоры нуждаются в микроэлементах, таких как железо, марганец, цинк и медь. Чтобы обеспечить растению все необходимые микроэлементы, перед посадкой можно добавить специальный комплекс удобрений, содержащий микроэлементы.

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