Перец будет самым сочным и сладким: топ-5 урожайных сортов

Мы подобрали 5 сортов, которые любят все дачники. Кусты будут валиться от количества плодов.

Сорты самых сладки и урожайных перцев / Коллаж фото pexels.com

Многие дачники уже всерьёз начали готовиться к сезону рассад и огородов. Ведь так приятно, когда можно собрать со своей грядки все самое спелое, вкусное, сочное и красивое. А главное - бесплатно.

Одним из вариантов для отличного урожая является перец. Однако сортов бывает невероятно много, но далеко не все подарят вам богатый урожай и сладкий вкус перца.

Мы выделили 5 самых лучших вариантов для посадки, чтобы получить урожайные кусты и сочный урожай.

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Гибрид Джемини

Этот сорт является высокопродуктивным гибридом. Он начинает плодоносить уже через 72-78 дней после высадки рассады в грунт. Из одного такого куста порой можно собрать 25-30 перцев. Плоды имеют ярко-желтый окрас и самым оптимальным будет выращивание в теплице или парнике. Опытные дачники утверждают, что 10 тепличных кустов могут заменить 30-40 грунтовых.

Клаудио

Это очень ранний гибрид, который созревает уже через 72-80 дней с момента высадки. Этот сорт имеет массивные красные кубовидные плоды. Они достаточно сочные и мясистые, ведь толщина стенки достигает 10-15 мм. Этот сорт может перенести засуху.

Рафаэла

Это очень ранний сорт с красными толстостенными плодами. Шкурка там также достаточно плотная. Такие перцы отлично подойдут для приготовления под действием температуры.

Белла Виста

Такой перец будет созревать дольше предыдущи - 105-110 дней. Этот сорт считается среднеранним гибридом. У плодов плотная кожица, а их длина в среднем достигает 7-8 сантиметров. За счет плотной кожи он также станет отличным вариантом в случае термообработки. Вес такого плода чаще всего составляет 120-150 г.

Никита

Этот сорт созревает очень рано и имеет тонкостенные плоды. Перцы этого сорта обладают оранжевым оттенком. Они известны своим невероятным вкусом и ароматом. Такие плоды отлично подойдут для свежих салатов.

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