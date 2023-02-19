Перец будет с баклажан: 3 лайфхака, чтобы быстро подготовить и прорастить семена

Расскажем, как правильно подготовить зерна перца к проращиванию в домашних условиях.

Как быстро прорастить семена перца / ua.depositphotos.com

В ожидании весны и периода, когда можно посадить овощи и фрукты садоводы работают с семенами и выращивают рассаду. Перед тем, как быстро прорастить семена перца нужно проделать несколько манипуляций с зернами, чтобы они дали здоровые всходы и обильный урожай летом. Данная культура наряду с огурцами, помидорами и капустой входит в список самых популярных, поэтому мечта о богатом урожае уже сейчас будоражит умы.

Подготовка к проращиванию семян

Получить рассаду спешат многие садоводы, чтобы успеть ее сделать крепче и здоровее, поэтому вопрос, как быстро прорастить семена перца острого и сладкого, очень актуален. Для этого садоводы проводят следующие подготовительные работы:

Отбор здоровых и полновесных зерен – в солевой раствор опускаются семена. Которые планируется посеять. Через несколько минут на поверхность всплывут сухие, полые и поврежденные зерна. Те, которые утонули можно смело подвергать дальнейшим этапам. Вымачивание в 1%-м растворе перманганата калия или протравливание. Зерна опускаются на 10-15 минут, а затем промываются в прохладной воде. Непосредственно перед посевом семена опускаются в питательный раствор древесной золы, который обогатить зерна необходимыми микро- и макроэлементами. Дезинфекция и замачивание производится перед посадкой в грунт. Для этого используется марля или туалетная бумага, смоченная в чистой воде. В течение 2-3 дней зерна дадут ростки. Заменить замачивание семян перца на рассаду можно барботированием. Эта процедура более эффективна. Работа начинается за 1-2 недели до посадки. Возьмите высокую посуду, на две трети наполните ее водой (+20...+22°С), на дно опустите наконечник аквариумного компрессора. Когда в воде появятся пузырьки, опустите в нее семена. Следите, чтобы воздух распределялся равномерно. Через 24–36 часов достаньте семена перца и просушите (только не на солнце).

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Все эти способы помогут сделать рассаду перца здоровой и устойчивой к погодным условиям. Помимо этого, проводится закаливание семян и другие процедуры.

Способы проращивания семян перца

Для самых нетерпеливых садоводов, которые хотят получить первые ростки уже через несколько дней предлагаем ответы на вопрос, в чем замочить семена перца для быстрого проращивания:

Проращивание семян перца на ватных дисках. Для реализации этого метода понадобиться тонкая натуральная ткань и ватные диски. Ткань смачивается в чистой воде, на нее кладутся семена. Сверху они укрываются ватными дисками. Сверху все накрывается вторым слоем влажной ткани. В таком виде зерна должны остаться на ночь, но не более 12 часов. После этого их нужно просушить и погрузить во влажный грунт. Еще один оригинальный способ – проращивание семян на туалетной бумаге. Как прорастить семена перца на туалетной бумаге – для этого нужна пластиковая бутылка и туалетная бумага. Бутылка разрезается вдоль, на дно укладывают 5-6 слоев бумаги и сбрызгиваются водой. После этого в нее вдавливаются семена перца. Каждое семечко оказывается своей выемке. Вся конструкция накрывается пакетом, чтобы создать эффект теплицы. Уже через 3-4 дня зерна прорастут. Еще один метод проращивания с помощью термоса. В емкость наливается вода с температурой 40 градусов, в ткань или марлю кладутся семена. Полученный мешочек с зернами погружается в теплую воду на 12 часов. После этого семенам нужно дать просохнуть и выложить их на бумагу на сутки. Последним шагом является посадка семян в грунт в специальные горшочки.

После появления всходов за рассадой важно правильно ухаживать, а перед высадкой нужно ее закаливать, чтобы растения привыкли к условиям открытого грунта. Благодаря этому садоводы получают здоровую рассаду, сильные всходы и богатый урожай перца, как сладкого, так и сорта "Огонек".

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