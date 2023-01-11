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Пенолюбы и пенохлебы: что будет, если каждый день пить пиво

11 января 2023, 18:59
Поклонники формата "Губит людей не пиво – губит людей вода" порой думают: "Что будет, если пить пиво каждый день". Главред попробовал ответить на этот вопрос.
Пиво
Пенолюбы и пенохлебы: что будет, если каждый день пить пиво / коллаж фото УНИАН

Если опросить любителей спиртных напитков, то наверняка, так сказать, пивозавров, среди них будет большинство. Мол, оно легонькое, его можно употреблять много и часто. Однако, не все так однозначно – как и с любым другим алкоголем. Остановимся подробнее.

Что будет, если каждый день пить пиво

Во-первых, очень быстро набирается лишний вес. Если постоянно хлебать пиво, то это практически в мгновение ока у человек начнет расти "пивной живот". К примеру, в обычной банке светлого пива содержится примерно 150 калорий. И с виду вроде это немного, верно? Но − если человек не меняет ничего в своем рационе и каждый день хлебает банку пива в сутки, то за год это может привести к заметному увеличению веса.

Пиво, в принципе, поможет хорошо расслабиться –но желательно, не чаще раза в неделю. А вот если вы выпиваете 10-15 банок пива за неделю, то тем самыми наносите серьезный вред своему здоровью

Диетологи советуют вместо светлого выбирать темное пиво. В частности, последнее имеет большее содержание железа по сравнению со светлым пивом (и это вещество необходимо для переноса кислорода по всему организму.)

Во-вторых, начнутся скачки артериального давления. Чем больше пива вы пьете, тем больше вероятность его резкого повышения. Длительные периоды повышенного давления могут увеличить риск развития более серьезных проблем со здоровьем, а именно болезни сердца и инсульта.

В-третьих, у любителей пива весьма высокий риск развития диабета.

Если почти каждый день пить пиво, возникает повышение уровня сахара в крови. Когда этот уровень постоянно высок, то увеличиваются шансы заболеть диабетом. В общем, врачи советуют – если вы решаетесь выпить пива, то лучше делайте это в умеренных количествах и всегда будьте осторожны и осознавайте уровень потребления.

Сколько можно пить пива каждый день

В месяц в организм попадет в районе 15 литров пенного напитка (если вы выпиваете по банке в день). При средней крепости лагера 3,5-5 градусов это 200-300 миллилитров чистого спирта (то есть немногим менее двух бутылок водки).

Врачи говорят − безопасной дозы пива не бывает. Но здоровому взрослому человеку в среднем допустимо выпить 300 миллилитров пива два – но раз-два в неделю.

Не нужно и забывать, что желудок и кишечник от пристрастия к пиву тоже страдают — ведь они сталкиваются с "врагом" первыми. У любителей "бокала на сон грядущий" очень высоки риски высоки риски возникновения токсического хронического панкреатита, гастрита и язвенной болезни.

Пиво

Что будет, если пить пиво каждый день женщине

Очень часто у женщин, которые злоупотребляют алкогольными напитками, в том числе и пивом, довольно блеклый внешний вид − кожа становится сухой, усиливается пигментация, поскольку алкоголь нарушает функционирование эпидермиса. Кроме того, волосы тускнеют и ногти приобретают желтоватый оттенок. Благодаря женским гормонам, которые вырабатывает сам организм, у женщины голос мягче, фигура изящнее, отсутствует растительность на лице, да и характер гораздо более покладистый. Для поддержания женственности достаточно 0,3-0,7 мг эстрадиола, именно столько и вырабатывает женский организм. А вот пиво содержит в себе большую дозу такого эстрогенактивного соединения. Вот потому-то женские гормоны в пиве на женщин и девушек оказывают негативное влияние. Может начать увеличиваться матка, разрастись эпителий матки и влагалища.

Женщины, которые любят постоянно хлебать пиво, часто не контролируют этот процесс. И поэтому все может закончиться женским алкоголизмом. Согласно статистке, это заболевание довольно сложно поддается лечению, даже несмотря на большие достижения в области медицины.

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