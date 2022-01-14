Пельмени могут быть полезными: врач-диетолог раскрыла главный секрет

Эксперт рассказала, как определить качественный продукт.
Врач-диетолог Наталья Круглова поделилась секретом, как сделать полезными пельмени.
Специалист посоветовала при выборе пельменей промышленного образца обращать внимание на их состав, пишет MK.
Это связано с тем, что в них может содержаться чрезмерное количество жира, соли и специй.
Читайте такжеДиетолог рассказал, почему нельзя есть пельмени на ночь"Лучше отдать предпочтение готовым пельменям, содержащим нежирные сорта мяса, например, белое мясо птицы или говядину. Или лепить их самостоятельно, ведь в самодельных пельменях мы можем контролировать количество жира, специй и соли, которые мы будем добавлять", - отметила Круглова.
Как сообщал Главред, ранее диетолог Светлана Фус рассказала, чем полезен японский чай из гречки и как его приготовить.
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