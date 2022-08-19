Печка буржуйка своими руками - как сделать из кирпича, бочки, баллона

Печка буржуйка / коллаж фото "Совет инженера" и "Камин эксперт"

Буржуйка своими руками из газового баллона

Для формата "буржуйка из баллона" нужно, собственно, взять баллон объемом в 40-50 литров ‒ если помещение довольно большое. Но, если нет, то хватит и баллона на 27 литров.

Сперва в его задней части нужно сделать небольшое отверстие для будущего дымохода. Затем нужно взять лист металла толщиной в четыре миллиметра. Затем нужно вырезать блин диаметром, который идентичен диаметру переднего края баллона. Потом болгаркой в нем нужно прорезать две дырки ‒ одна станет поддувалом, а вторая ‒ топочной камерой. Все, что отрезывается в процессе, нужно использовать для того, чтобы сделать дверцы (естественно, предварительно приварив к ним петли).

Затем ко внутренней части баллона тем же сварочным аппаратом добавляется колосниковая решетка. Сперва приваривают два куска слева и справа, а потом уже сверху них приваривается кусочек основной сетки.

Далее из плотной металлической трубы вырезается четыре куска длиной в тридцать два миллиметра ‒ ножек для будущей буржуйки. А сверху приваривается заранее тот самый металлический блин.

Буржуйка своими руками из бочки

Такой вариант очень простой ‒ ведь можно обойтись без комплекса предварительных шагов (стравливать газовые остатки, сливать конденсат и так далее). Сперва необходимо купить двухсотлитровую бочку с толщиной стенок не менее, чем три миллиметра. Потом в ней болгаркой нужно сделать надрезы. А срезанный металл пойдет на дверцы для отверстий подачи топлива и поддувала. Расстояние между такими дыркам не должно быть меньше десяти сантиметров. К ним потом приварить петли и на них уже ‒ повесить дверцы. Но обязательно с запорами ‒ чтобы бороться с задымленностью помещения и обеспечит безопасность в пожарном смысле.

Далее ‒ внутри закрепить колосник из арматуры ‒ приблизительно в двадцати сантиметрах от дна печки. Потому верхнюю часть бочки нужно заварить стальным листом. В нем ‒ вырезать отверстие для дымохода (диаметром от десяти до пятнадцати сантиметров). Ее верхняя часть легко превращается в специфическую варочную поверхность ‒ на которой, в принципе, можно будет готовить пищу.

Буржуйка своими руками из кирпича

Если кирпичная буржуйка будет располагаться на бетонной стяжке либо хотя бы на крупных досках, то фундамент под нее можно не заливать. Но если пол из досок тонких, то стяжка – обязательна.

В этом случае обязательно нужно демонтировать часть пола и вырывать небольшой котлован глубиной около трети метра. Дно котлована засыпается песком, сверху укладывается щебень средней фракции, поверх которого устанавливается арматурная сетка. Монтируется деревянная опалубка, в которую и заливается бетонная смесь с примесью щебня. Потом все выравнивается и должно сохнуть как минимум неделю.

Перед кладкой кирпича на бетон необходимо положить лист рубероида и сверху присыпать песком. Первый ряд кирпича лучше выложить насухо ‒ так будет возможность выровнять его по уровню. С песком нижний ряд не скрепляется, раствор выкладывается только на торцовую часть кирпича. На втором ряду необходимо закрепить дверцу поддувала. Она ставится на слой густого глиняного раствора и закрепляется проволокой. За дверкой необходимо сформировать поддувальную камеру. На третьем ряду монтируется колосник. На четвертом ‒ сделать топку и дымоходный канал. Над четвертым рядом устанавливается дверца топочной камеры. Происходит это также, как и в случае с дверцей поддувала.

Готовой печи необходимо просохнуть, заниматься её отделкой сразу же не стоит, нужно дать ей поработать хотя бы сезон. После этого ее можно покрывать декоративной керамической плиткой или же просто оштукатурить и покрасить.

Буржуйка своими руками чертежи

Буржуйка из баллона чертеж / https://domsdelat.ru

Буржуйка из кирпича чертеж / sdelay.tv

Буржуйка из бочки чертеж / sdelay.tv

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