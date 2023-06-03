УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

"ПаУза" или "паВза", "фаУна" или "фаВна": Авраменко потряс изменениями в правописании

Алина Дембицкая
3 июня 2023, 19:05 обновлено 3 июня, 19:05
21
Авраменко рассказал об изменениях в украинском правописании и отметил, что эти изменения связаны не только с благозвучием, но и с логикой.
Авраменко
Авраменко рассказал об изменениях в украинском правописании / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Известный учитель и языковед Александр Авраменко посвятил свой экспресс-урок по украинскому языку нововведениям в правописании.

"Друзья, отныне правильными считаются оба написания: "паУза"и "паВза", аУдиторія" и "аВдиторія", "фаУна" и "фаВна", "лаУреат" и "лаВреат", - отметил языковед.

'ПаУза' или 'паВза', 'фаУна' или 'фаВна': Авраменко потряс изменениями в правописании
Авраменко рассказал об изменениях в украинском правописании / скриншот

Как пояснил Авраменко, передача древнегреческого "au" с помощью "ав" связана с законами благозвучия нашего языка.

"Мы избегаем совпадения гласных звуков. Пишем и произносим "аВтомобіль", а не "аУтомобіль", "аВтор", а не "аУтор", "ПаВло", а не "ПаУло", - подчеркнул он.

По словам языковеда, это изменение связано не только с благозвучием, но и с логикой.

"Вот послушайте. В Древней Греции победителей любых соревнований награждали венком из лавра. Поэтому и называли их "лаВреатами". Тогда почему сегодня в слове "лавровий" пишем букуву "в", а в производном от него – "лауреат" – буква "у"? Потому что так в русском языке. Еще в сталинские времена из украинского языка выхолостили все, что отличалось от русского. А сегодня мы возвращаем утраченное", - пояснил Авраменко.

'ПаУза' или 'паВза', 'фаУна' или 'фаВна': Авраменко потряс изменениями в правописании
Авраменко рассказал об изменениях в украинском правописании / скриншот

Кто такой Александр Авраменко?

Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).

Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.

Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016).

Является автором и диктором текста "Радиодиктант национального единства" на "UA: Украинское радио" (с 2005), пишет Википедия.

Напомним, недавно языковед Александр Авраменко ответил, как сказать на украинском "по щелчку пальцев". Известный украинский учитель назвал аж 5 благозвучных вариантов.

Также недавно Александр Авраменко предложил выполнить интересное тестовое задание, которое заставляет многих украинцев почесывать голову. В задании есть три слова: "досвід", "освіта" и "диплом". Лингвист предлагает соединить их со следующими словами: "отримувати", "набувати", "здобувати", "одержувати".

Смотрите видео о том, как правильно выразить благодарность на украинском:

Смотрите больше интересных уроков от Авраменко:

украинский язык Александр Авраменко интересные новости
Реклама

Главное за день

Поражение от ВСУ и ополченцев на Белгородщине грозят РФ бунтами и хаосом – ГУР

Поражение от ВСУ и ополченцев на Белгородщине грозят РФ бунтами и хаосом – ГУР

18:53 Украина
"Все идет по плану": РФ провалила все попытки сдержать контрнаступление ВСУ - Минобороны

"Все идет по плану": РФ провалила все попытки сдержать контрнаступление ВСУ - Минобороны

17:31 Украина
"Мы их морально разбили": Зеленский рассказал о страшной усталости россиян

"Мы их морально разбили": Зеленский рассказал о страшной усталости россиян

16:13 Украина
Все главные новости

Последние новости

19:05

"ПаУза" или "паВза", "фаУна" или "фаВна": Авраменко потряс изменениями в правописании

18:57

Зачем зашивать лавровый лист в подушку: ответ вас удивит

18:53

Случится долгожданная встреча: 3 знака зодиака утонут в любви совсем скороВидео

18:53

Поражение от ВСУ и ополченцев на Белгородщине грозят РФ бунтами и хаосом – ГУРВидео

18:34

Обратили внимание все: Орбан жестко опозорился на саммите в МолдовеВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

17:59

Как сделать сметану в домашних условиях: натуральный и вкусный продукт удивит

17:51

У Путина заклянчили переговоры и поплакались в жалобах на ЗападВидео

17:31

"Все идет по плану": РФ провалила все попытки сдержать контрнаступление ВСУ - МинобороныВидео

17:17

"Там никого не было": охранник прямо сказал, почему укрытие в Киеве было закрытоВидео

Реклама
17:05

Некоторые пенсионеры могут не платить за коммуналку: кто получил такое правоВидео

16:40

Путин не сталкивал лбами Пригожина и Шойгу и молчит по другой причине – ЯковенкоВидео

16:23

Как правильно – "згодна" или "згідна": языковед объяснил распространенную ошибкуВидео

16:13

"Мы их морально разбили": Зеленский рассказал о страшной усталости россиянВидео

16:12

Бывший муж Ани Лорак снова женился

16:12

"Дети облепили его": оккупанты убили 21-летнего сына известного банкира

15:40

Чем удобрить петунию: пышное цветение никого не оставит равнодушным

15:25

Нужно ли чистить мойву перед тем, как жарить: вас удивит неожиданный ответ

15:04

"Идет захват территории": Пригожин в истерике собрался воевать за БелгородщинуВидео

14:58

Пугачева запретила продавать свой замок под Москвой

14:29

В Киеве суд избрал меру пресечения подозреваемым по делу о закрытом убежищеВидео

Реклама
14:24

Какой сыр лучше всего подходит для пиццы: как сделать идеальную домашнюю пиццу

14:22

Участник группы Kalush Orchestra сделал предложение девушке прямо на сценеВидео

14:10

Атака Украины на Москву не доказана, но Киев сможет бить вглубь России – CNNВидео

13:57

В Грузии умерла старушка, называвшая себя матерью Путина - Sun

13:50

Каменских решила отказаться от похудения и рассказала, что случилось

13:26

Вайкуле анонсировала концерт по сбору средств для Украины

13:00

Гороскоп на завтра 4 июня 2023: Рыбам – облегчение, Близнецам – яркий деньВидео

12:50

Продала бизнес россиянам из мести: Брэд Питт яро судится с Анджелиной Джоли

12:40

Зеленский назвал условие участия Украины на саммите НАТО в ВильнюсеВидео

12:31

"Загнанный зверь, который боится потерять свою жизнь": Зеленский "растоптал" Путина

11:48

Эксперт пояснил, почему русские обстреливают Киев баллистическими ракетами

11:43

Кулеба разнес Орбана: если вы такие умные, убедите Путина вывести войскаВидео

11:41

Справятся лишь единицы: нужно найти волка среди енотов за 5 секунд

11:26

Выставила старческие ноги без юбки: Лолита устроила танцы в колготкахВидео

10:37

Путин стал "костью в горле" для Южной Африки – BBC

10:28

ВСУ готовы к контрнаступлению на врага - Зеленский

10:06

Возвращение "беглого" Ямы: сотрудники "1+1" поведали, видели ли танцора в студии

09:42

Правительство Венгрии оскандалилось провокационным роликом с "Украиной без Крыма"Видео

08:58

Пошел воевать с двумя сыновьями: под Бахмутом погиб нацгвардеец из Прикарпатья

08:28

Потеряла папу и дедушку: родные рассказали о погибшей под укрытием в Киеве 9-летней ВикеФотоВидео

Реклама
08:20

Сценарий начала Второй гражданской войны в Россиимнение

07:44

Готовится к атаке: Украина скрывает время контрнаступления, чтобы запутать РФ – Эстония

06:22

Будущее будет счастливым и богатым: приметы на 4 июня и что нельзя делать на ТроицуВидео

06:20

Почему Москва активизировала ракетные атакимнение

05:50

Как вырастить большой урожай кабачков: простые советы, которые ищут все дачники

04:42

Головоломка для самых зорких: нужно найти странную улитку за 10 секунд

04:10

"Чувствую, что не выживу": на Харьковщине из-за приказа погибли 2 курсантаВидео

04:00

Какой сегодня праздник и у кого День ангела 3 июняВидео

03:40

"Не прооперировали вовремя": у Лукашенко запущенная хроническая болезнь – БульбаВидео

03:00

"Удары по максимуму": эксперт дал тревожный прогноз насчет новых атак РФ

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода веснаМагнитная буря
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять