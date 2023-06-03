'ПаУза' или 'паВза', 'фаУна' или 'фаВна': Авраменко потряс изменениями в правописании

Авраменко рассказал об изменениях в украинском правописании и отметил, что эти изменения связаны не только с благозвучием, но и с логикой.

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Авраменко рассказал об изменениях в украинском правописании / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Известный учитель и языковед Александр Авраменко посвятил свой экспресс-урок по украинскому языку нововведениям в правописании.

"Друзья, отныне правильными считаются оба написания: "паУза"и "паВза", аУдиторія" и "аВдиторія", "фаУна" и "фаВна", "лаУреат" и "лаВреат", - отметил языковед.

Авраменко рассказал об изменениях в украинском правописании / скриншот

Как пояснил Авраменко, передача древнегреческого "au" с помощью "ав" связана с законами благозвучия нашего языка.

"Мы избегаем совпадения гласных звуков. Пишем и произносим "аВтомобіль", а не "аУтомобіль", "аВтор", а не "аУтор", "ПаВло", а не "ПаУло", - подчеркнул он.

По словам языковеда, это изменение связано не только с благозвучием, но и с логикой.

"Вот послушайте. В Древней Греции победителей любых соревнований награждали венком из лавра. Поэтому и называли их "лаВреатами". Тогда почему сегодня в слове "лавровий" пишем букуву "в", а в производном от него – "лауреат" – буква "у"? Потому что так в русском языке. Еще в сталинские времена из украинского языка выхолостили все, что отличалось от русского. А сегодня мы возвращаем утраченное", - пояснил Авраменко.

Авраменко рассказал об изменениях в украинском правописании / скриншот

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016). Является автором и диктором текста "Радиодиктант национального единства" на "UA: Украинское радио" (с 2005), пишет Википедия.

Напомним, недавно языковед Александр Авраменко ответил, как сказать на украинском "по щелчку пальцев". Известный украинский учитель назвал аж 5 благозвучных вариантов.

Также недавно Александр Авраменко предложил выполнить интересное тестовое задание, которое заставляет многих украинцев почесывать голову. В задании есть три слова: "досвід", "освіта" и "диплом". Лингвист предлагает соединить их со следующими словами: "отримувати", "набувати", "здобувати", "одержувати".

Смотрите видео о том, как правильно выразить благодарность на украинском:

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