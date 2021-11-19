Пассажиры высмеивают Укрзализницю: в поездах появилась новая "услуга"

Во время движения на полном ходу в поезде были открыты двери, несмотря на то, что на улице температура около нуля, а то и ниже.
Укрзализныця в очередной раз попала в скандал из-за условий поездок в поездах, устроив пассажирам своеобразное проветривание на большой скорости, говорится в Telegram.
Пассажир, снявший видео, говорит, что сделано оно было в вагоне электрички "Нежин-Киев".
Во время движения на полном ходу в поезде были открыты двери, несмотря на то, что на улице температура около нуля, а то и ниже.
"В поездах Укрзализныци появилась новая "услуга" для тех, кому нечем дышать", - подписаны кадры.
Пассажиры в комментариях высмеивают очередной сервис от УЗ. Многие пишут, что ситуация - типичная для поездов такого типа.
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Автор: Екатерина Трохимчук