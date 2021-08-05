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Паразит шевелится под кожей: жителей Киева атакует редкая болезнь

5 августа 2021, 21:21

С момента заражения до появления опухоли проходит не меньше месяца, а иногда и до двух лет.

У жителей Киева нашли редкостную болезнь / vechirniy.kyiv.ua

В Киеве у троих жителей обнаружили редкостное паразитарное заболевание - дирофиляриоз. Оно вызвано круглыми гельминтами из рода Dirofilaria.

Паразит поселяется под кожей жертвы и растет там, а его разносчиком являются комары.

Как пишет Вечерний Киев, заболевание было выявлено с начала года у троих киевлян (двух мужчин и одной женщины), проживающих на Левом берегу (двое из Дарницкого, один - из Днепровского района).

"Гельминтов размером 11, 7 и 12 см (фрагмент) было удалено хирургически с области левого глаза (в двух случаях), правой кисти (в одном случае). Рекомендовано проведение специфического и симптоматического лечения и наблюдения у врача в течение года", - говорят врачи.

Чем опасен дирофиляриоз

Для этой болезни характерно образование подкожных узлов. Ее лечат исключительно хирургическим удалением паразита.

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Симптомами является:

  • отек,
  • покраснение,
  • появление опухоли в месте, где завелся паразит.

При этом он может мигрировать под кожей, перемещаясь до 30 сантиметров.

Дирофиляриоз проявляется очень отчетливо: человек жалуется на ощущение шевеления под кожей.

Интересно, что название болезни переводится как "злая нить".

С момента заражения до появления опухоли проходит не меньше месяца, а иногда и до двух лет.

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Врачи говорят, что переносчиками болезни являются комары. При укусе насекомого-переносчика происходит заражение гельминтом - как правило, это лишь одна особь.

После чего паразит начинает развиваться под кожей, достигая длины свыше десяти сантиметров.

Напомним, побережье Азовского моря оккупировали пресмыкающиеся. Их развелось очень много, они не дают нормально отдохнуть туристам.

В Сети публикуют фото и видео, на которых запечатлено не самое приятное соседство на побережье Приморского Посада. Пользователи разделились во мнениях. Кто-то считает, что на видео вполне безопасный уж, другие - что это степная гадюка.

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