Пара была бесплодной, пока не перестала есть один продукт: впечатляющая история

У них родился здоровый ребенок / pixabay

Пара, которая была вместе более 20 лет и которым сказали, что они никогда не забеременеют, родила ребенка после того, как отец бросил есть хлеб, чтобы поправить свое здоровье.

Врачи сказали Стивену и Рэйчел Гринвуд, что у них никогда не будет детей вместе, и даже ЭКО не сработает из-за их заболеваний. У 41-летней Рэйчел был диагностирован синдром поликистозных яичников вскоре после встречи со Стивеном, 55 лет, в 2000 году, который в подростковом возрасте страдал от перекрута яичка, что привело к крайне низкому количеству сперматозоидов.

Пара считала, что никогда не станут родителями, пока не случилось чудо, когда 10 месяцев назад Стивен перестал есть хлеб и выпечку для борьбы с диабетом, пишет Express.co.uk.

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Из-за диабета он страдал от дрожжевых инфекций, которые могли еще больше снизить его фертильность, но после того, как он избавился от всех дрожжевых продуктов, инфекции полностью исчезли всего за две недели.

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Пять месяцев спустя врачи выяснили, что у Рэйчел была 21 неделя беременности, когда она попала в больницу с камнями в почках в феврале 2021 г. Единственным изменением в их образе жизни было то, что Стивен отказался от любых продуктов, содержащих дрожжи, и велика вероятность, что перемены в образе жизни привели к тому, что Рэйчел забеременела.

Молочница и другие дрожжевые инфекции чаще встречаются у людей с диабетом, поскольку высокий уровень сахара улучшает условия для роста дрожжей.

Грибковые инфекции полового члена могут влиять на мужскую фертильность, делая сперму слабой, фрагментированной и с низкой жизнеспособностью, что снижает вероятность забеременеть.

После 21 года ожидания ребенка 1 июля обрадованная пара приветствовала своего сына Оливера весом 2400 кг через плановое кесарево сечение.

Рэйчел сказала WalesOnline: "Я все еще в трепете, просто смотрю на этого ребенка, думая, о, боже мой, он мой. Мне не нужно его возвращать, он здесь. ​​Он наш маленький чудо-ребенок".

Гордый муж Стивен добавил: "Это просто невероятное чувство. Думать, что я уволился из полиции и теперь могу проводить каждый день дома со своим мальчиком. Это такое чудесное чудо, я хочу рассказать о нем и сказать людям, чтобы они не теряли надежды. Все люди разные, наши тела меняются, и вы никогда не узнаете об этом".