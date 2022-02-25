Папа Римский Франциск лично отправился в посольство РФ с просьбой закончить войну

Папа Римский Франциск отправился в посольство РФ с просьбой закончить войну / Reuters

Папа Римский Франциск посетил российское посольство в пятницу 25 февраля, чтобы лично "выразить свою озабоченность войной", - заявил Ватикан о необычном практическом папском жесте, который не имеет прецедентов.

Обычно папы принимают послов и глав государств в Ватикане, и дипломатический протокол потребовал бы, чтобы министр иностранных дел Ватикана вызвал посла. Для Франциска, главы Ватикана, решение покинуть город-государство для посещения посольства России при Святом Престоле стало признаком его гнева по поводу вторжения Москвы в Украину и его готовности лично обратиться с призывом положить этому конец.

Представитель Ватикана Маттео Бруни подтвердил этот визит.

"Пресс-служба Святого Престола подтверждает, что Папа Римский отправился в российское посольство при Святом Престоле на Виа делла Конкилиационе, чтобы лично выразить свою озабоченность войной. Он пробыл там чуть больше получаса", - сказала Бруни.

Франциск призвал к диалогу, чтобы положить конец конфликту, и призвал верующих объявить следующую среду днем поста и молитвы за мир в Украине. Но он воздержался от публичного призыва к России, предположительно из-за боязни вызвать антагонизм у Русской православной церкви.

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