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"Панин тоже с этого начинал": Киркоров с огромным псом взорвал соцсети

31 мая 2021, 11:26

Российский исполнитель и продюсер Филипп Киркоров взбудоражил поклонников необычным фото.

Филипп Киркоров
Филипп Киркоров / instagram.com/fkirkorov/

Шоумен Филипп Киркоров отличается незавидным ростом выше среднего, что уже давно стало легендой российского шоу бизнеса. Также артист часто демонстрирует чувство юмора, которое буквально не знает границ.

Сейчас Киркоров решил поиронизровать, и поделился кадром со своим новым другом - огромным пуделем, который стоя на задних лапах может достать до плеча певцу.

"Финальный весенний уикенд 2021 в компании новых друзей! А вообще моя лучшая роль по жизни - дрессировщик! Обращайтесь - дрессирую артистов, сучек и кабелей. Дорого. Звонить директору. Запись на лето 2021 открыта", - подписал Киркоров фото, на котором в яркойжелтой куртке и неимоверных кедах почти танцует с пуделем.

Поклонники артиста сразу же активно отреагировали на такой перфоменс, и в тон его шутливой подписи начали подшучивать над Филиппом - и вспомнили Артемона из детской сказки, и даже другого российского артиста, который попал в скандал с собаками.Читайте такжеMaruv и Киркоров сняли клип Komilfo с медсестрами и психбольницей

Филипп Киркоров
Филипп Киркоров / instagram.com/fkirkorov/

"Вот это новость, кобелей и сучек дрессирует король эстрады Филипп Бедросович", "Панин тоже с этого начинал", "Веселенькие летние каникулы кого-то ожидают", "Вот это Артемон!", "Спасибо, сам то дрессировки поддаёшся?", - пишут в комментариях.

Ранее украинский продюсер объяснил, почему Филипп Киркоров так "врос" в Евровидение, и почти каждый год кого-то продюсирует.

Филипп Киркоров новости шоу бизнеса
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