Палочки можно выбросить сразу: как и чем категорически нельзя чистить уши

Как нельзя чистить уши / pixanay.com, скриншот

Многие чистят уши ватной палочкой, но мало кто знает, что такие действия могут навредить здоровью.

Врачи говорят, что ушная сера не является признаком того, что человек грязный или не ухоженный. Ее выделение – это совершенно естественно.

Как нельзя чистить уши

Не чистите их слишком часто. Большинству людей вообще не нужно чистить уши. Уши — это самоочищающиеся органы, которые задерживают грязь и бактерии с помощью ушной серы, прежде чем удалить их из слухового прохода. Проблема в том, что ушная сера может быть немного неприглядной, поэтому слишком часто люди пытаются удалить все ее следы из ушей.

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Не используйте ватные палочки внутри ушей. Ни в коем случае нельзя вставлять в слуховой проход какие-либо предметы, особенно ватную палочку. Хотя многие считают, что они предназначены для чистки ушей, на самом деле они приносят больше вреда, чем пользы.

Очистка слухового прохода ватным тампоном может вызвать закупорку ушной серы, перфорацию барабанной перепонки или сухость и раздражение слухового прохода.

Не используйте шприц дома. Этот метод может работать, но также несет определенные риски при домашнем применении без навыков профессионала. Слишком легко не дренировать ухо должным образом при использовании набора для полоскания в домашних условиях.

Если вы чувствуете, что у вас серьезная проблема с ушной серой, безопаснее всего записаться на прием к специалисту.

Как правильно чистить уши

Самый безопасный способ удалить серу из ушей - обратиться к врачу, говорят эксперты. Во время приема врач может использовать специальные инструменты, такие как серная ложка, щипцы или отсасывающее устройство, чтобы устранить закупорку.

Если вы решите удалить серу в домашних условиях, ниже приведены самые безопасные методы, которые можно попробовать самостоятельно, но делать это мы советуем только после консультации с врачом:

Ушные капли. Жидкие растворы помогают разжижать и смягчать ушную серу, что приводит к ее разрушению и выходу из уха. Обычно такие капли продаются в аптеках.

Жидкие растворы помогают разжижать и смягчать ушную серу, что приводит к ее разрушению и выходу из уха. Обычно такие капли продаются в аптеках. Сода. Все, что нужно, это растворить половину чайной ложки пищевой соды в воде и высыпать в бутылку с дозатором или пипеткой. Затем наклонить голову набок и закапать в ухо пять-десять капель раствора.

Все, что нужно, это растворить половину чайной ложки пищевой соды в воде и высыпать в бутылку с дозатором или пипеткой. Затем наклонить голову набок и закапать в ухо пять-десять капель раствора. Растительное масло (оливковое) также поможет очистить серу в ушах. Нужно только закапать несколько капель с помощью пипетки.

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