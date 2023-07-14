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Пальчики оближешь: как вкусно пожарить цветную капусту – удивительные трюки

Алина Дембицкая
14 июля 2023, 16:25 обновлено 14 июля, 16:25
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Главред рассказывает, как приготовить цветную капусту в кляре на сковороде, чтобы готовое блюдо смели со стола за несколько минут.
цветная капуста
Как вкусно пожарить цветную капусту? / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Цветная капуста – это настоящее сокровище для нашего организма, ведь она богата на разнообразные витамины и минералы. Кроме того, цветная капуста – это идеальный выбор для тех, кто желает поддерживать здоровый вес, ведь этот овощ имеет низкую калорийность. Главред рассказывает, как приготовить цветную капусту в кляре на сковороде, чтобы готовое блюдо смели со стола за несколько минут.

Процесс приготовления цветной капусты довольно прост, однако стоит обратить внимание на некоторые нюансы. У многих хозяек может возникнуть вопрос, нужно ли варить цветную капусту перед тем, как жарить. Опытные кулинары советуют перед обжариванием отваривать овощ в подсоленной воде.

Сколько минут надо варить цветную капусту перед обжариванием? Варить капусту долго не нужно, хватит 5-ти минут, чтобы она дошла до состояния полуготовности. А уже при обжаривании цветная капуста полностью дойдет до готовности.

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Как правильно жарить цветную капусту в кляре: пошаговая инструкция

Чтобы жареная цветная капуста получилась просто непревзойденной, нужно приготовить вкусный кляр. Для этого нам понадобится 1-2 яйца, сухой укроп (1 чайная ложка), соль и перец (по вкусу). Все эти ингредиенты нужно перемешать.

После этого обваливаем цветную капусту сначала в яичной смеси, а затем в панировочных сухарях.

Далее кладем цветную капусту на сковороду и обжариваем на подсолнечном масле.

Сколько по времени жарить цветную капусту на сковороде? На это у вас уйдет примерно 5 минут. Обжаривайте в течение 2-3 минут капусту сначала с одной стороны, а остальное время отведите на обжаривание капусты с другой стороны. Когда капуста будет иметь золотистый цвет, можете забирать ее со сковороды и угощать родных.

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