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Пальчики оближешь: 5 блюд, которые были в СССР нарасхват

Сергей Кущ
11 мая 2023, 12:19 обновлено 11 мая, 12:19
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Советская кухня имеет богатую историю, связанную с национальными традициями и культурой.
Какие блюда были популярны в СССР
Какие блюда были популярны в СССР / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Советская кухня имеет множество интересных историй, связанных с идеологией коммунизма и ее влиянием на национальную кухню. Мы рассмотрим пять самых популярных блюд, которые были любимыми среди советских граждан.

Борщ – символ советской кухни

Борщ – это одно из самых известных блюд советской кухни. Украинское блюдо было популярно благодаря своей простоте, доступности и вкусу. Борщ появлялся не только на столах в обычных семьях, но и в ресторанах.

Котлеты по-киевски – национальное блюдо Украины

Котлеты по-киевски – это национальное блюдо Украины, которое стало популярным в СССР. Это блюдо представляет собой фаршированные котлеты с маслом и зеленью внутри. Они были очень популярны среди советских граждан благодаря своему вкусу и легкой приготовляемости.

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Пельмени – любимое блюдо всей семьи

Пельмени были популярны благодаря своей простоте и возможности быстрого приготовления. Пельмени были любимым блюдом не только взрослых, но и детей.

Шашлык – праздничное блюдо

Шашлыки часто готовились на дачах и пикниках. Оно представляет собой кусочки мяса, которые обжариваются на открытом огне. Шашлык был популярен благодаря своему вкусу и возможности приготовления на свежем воздухе.

Гречневая каша – здоровое и питательное блюдо

Гречневая каша часто готовилась на завтрак. Она была популярна благодаря своим полезным свойствам и возможности приготовления быстро и просто. Гречневая каша была одним из главных источников питания для многих советских граждан, особенно во время военных лет.

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