"Пакунок малыша" в 2023 году: что в него входит, как получить помощь или компенсацию

В 2023 году родители смогут получить как натуральную помощь в виде бэби-бокса, так и денежную компенсацию вместо него.

Что входит в "Пакунок малюка" в 2023 году / Коллаж фото УНИАН

Рождение ребенка является радостной новостью для каждой семьи. В Украине уже несколько лет государство помогает новоиспеченным родителям с помощью государственной программы "Пакунок малюка".

Родители могут получить натуральную помощь в виде специального бокса с одеждой, средствами гигиены для малыша и даже игрушками. Если родители не нуждаются в этом, то они могут монетизировать помощь и получить денежную компенсацию.

Что входит в "Пакунок малюка" и как его получить

Часто эти боксы выдают родителям в роддоме после появления долгожданного малыша на свет. В большой коробке можно найти памперсы, влажные салфетки, пеленки, одежду, теплый комбинезон, градусники, ножницы и расческу, одеяло, матрас и полотенце, средства для купания и ухода за кожей, игрушки.

Стоит отметить, что если "Пакунка малюка" в виде натуральной помощи нет в роддоме, то его можно получить через местное подразделение соцзащиты. В таком случае родители получат бокс по месту жительства или в управлении соцзащиты.

Чтобы получить натуральную помощь, нужно подать:

заявление по форме, которую утвердило Минсоцполитики;

копию свидетельства о рождении ребенка;

документ, подтверждающий рождение ребенка (в случае рождения вне роддома);

справка об отсутствии "Панкунка малюка" в роддоме.

Как получить денежную компенсацию

Родители могут отказаться от натуральной помощи в виде "Пакунка малюка" даже в том случае, если он есть в наличии в роддоме. Размер компенсации составляет сумму в размере не менее трех прожиточных минимум для детей до шести лет. С 1 декабря 2022 года прожиточный минимум для таких детей составляет 2272 грн. Таким образом, родители получат денежную компенсацию в размере 6816 грн.

Для получения денег нужно открыть специальный счет в ПриватБанке, куда и поступят деньги. Также необходимо подать некоторые документы в местное управление соцзащиты:

заявление по форме, утвержденной Минсоцполитики;

копию свидетельства о рождении ребенка;

справку о месте проживания, удостоверение беженца или справку об обращении за защитой Украины (для иностранцев);

идентификационный код;

справку об опеке ребенка;

документ, подтверждающий рождение ребенка вне роддома.

После поступления денег на специальный счет, родители смогут их потратить лишь на детскую одежду, обувь, средства гигиены и ухода, текстиля, игрушек для детей или средств гигиены для рожениц. Важно то, что расплатиться этой карточкой можно будет лишь в тех магазинах, которые присоединились к государственной программе.

Кто не может получить денежную компенсацию

Стоит отметить, что есть несколько случаев, когда родители не могут монетизировать помощь в рамках государственной программы "Пакунок малюка":

отказ от новорожденного ребенка;

смерть новорожденного ребенка в роддоме;

получение натуральной помощи "Пакунок малюка";

отбывание матерью наказания в местах лишения свободы и дальнейшего пребывания ребенка в детдоме;

в случае подачи заявления позже, чем через 12 месяцев после рождения ребенка.

Вас также заинтересует: