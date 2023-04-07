Пакет с пакетами - прошлый век: как их хранить лучше всего

Кроме наиболее популярного метода "пакет с пакетами", существует несколько лайфхаков, которые помогут вам решить эту проблему.

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Как хранить пакеты / скриншот YouTube

Если у вас дома накопилось много пакетов, то наверняка вы задумывались о том, как их правильно хранить, чтобы не занимали много места.

Кроме наиболее популярного метода "пакет с пакетами", существует несколько лайфхаков, которые помогут вам решить эту проблему.

Собирайте пакеты в рулон

Первый и самый простой лайфхак – собирать пакеты в рулон. Для этого нужно взять один пакет, завернуть его второй, затем третий и так далее. Таким образом, вы создадите компактный рулон из пакетов, который не займет много места.

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Используйте специальные держатели

Существуют различные держатели, которые можно крепить на стену или на дверь. Они помогают организовать хранение пакетов и не занимают много места в доме.

Складывайте пакеты в коробки

Вы можете взять обычную картонную коробку и сложить в нее пакеты. Таким образом, вы создадите удобное место для хранения пакетов, которое не будет занимать много места в доме.

Контейнер для продуктов

Прямоугольный пищевой контейнер – хорошая альтернатива картонной коробке. Ёмкость из пластика гораздо прочней, поэтому в ней поместится больше сложенных пакетов. Удобно, если бокс будет с разделителями для сортировки пакетов по размеру.

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