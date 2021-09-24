Пациенты выздоравливают за неделю: врачи совершили прорыв в лечение одного из видов рака

Лечение рака / ua.depositphotos.com

Мужчин с раком простаты можно вылечить в течение недели благодаря быстрому развитию лучевой терапии.

На днях начинается клиническое испытание, чтобы выяснить, безопасно ли проводить лучевую терапию в двух больших дозах. В случае успеха это будет означать, что лечение рака простаты может занять несколько дней, а не недель, пишет Mirror.co.uk.

В настоящее время мужчинам требуется 20 сеансов лучевой терапии, которые обычно проводятся каждый будний день в течение месяца.

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Врачи лондонской больницы Royal Marsden хотят выяснить, можно ли это заменить двумя большими дозами.

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Рак простаты - самый распространенный вид рака у мужчин. Лечение включает хирургическое вмешательство, гормональную терапию и лучевую терапию.

Треть мужчин проходят лучевую терапию, и, если она проводится на ранней стадии заболевания, она излечивает примерно восемь из десяти из них.

Цель исследования Royal Marsden - выяснить, может ли оно сделать лучевую терапию более удобной, если потребуется всего два сеанса.

Руководитель исследования доктор Элисон Три сказала, что пациенты могут "прийти, вылечиться, продолжить нормальную жизнь и полностью забыть о своем раке".

Сокращение количества сеансов до двух также сэкономило бы национальным институтам миллионы долларов и позволило бы отделениям лучевой терапии лечить больше пациентов.

Уменьшение количества сеансов стало возможным благодаря возможности более точно сфокусировать лучевую терапию на опухоли.

Это снижает вероятность поражения здоровых тканей, а это означает, что можно давать более сильные дозы.